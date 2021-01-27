挺桃不禁桃　苗栗金門2縣長送物資挺桃園

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楊鎮浯表示，桃園正面對著最艱難的時刻，金門最能感同身受，如同去年小三通客運暫停前，金門也是防疫第一線，金門與桃園是兄弟縣，在桃園住著很多金門鄉親，在金門還有一條「桃園路」，去年二月，金門鄉親在台居家檢疫找不到返國的防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手持續至今，金門鄉親仍由衷感激。金門除了提供防疫物資，還給予最大的精神支持、最大的行政協助，攜手共度難關，相信在中央疫情指揮中心的調度與鄭市長的領導下，一定能走過這段疫情緊繃期。
接著上台的苗栗縣長徐耀昌則特別提到，先前他提醒縣府同仁，在這段期間，可透過電腦網路或通訊軟體聯絡取代出差，卻遭解讀為「禁桃令」，他強調「根本沒有所謂避桃、禁桃或親桃的問題」，也希望公務人員本著自己的道德良知，讓很多沒必要的流言止於智者，大家不分藍綠共體時艱攜手抗疫。
「防疫要同心，台灣只有一個，病毒也沒有界線」鄭文燦表示，桃園市跟金門縣是姊妹縣市，如同楊鎮梧縣長所講的，金門是小三通的第一站，因此他很了解邊境防疫的辛苦，桃園是國門的第一站，承擔的責任比較重，感謝金門贈送金酒公司防疫酒精協助防疫工作。
另外鄭文燦提到，桃竹竹苗也有一個區域治理平台，他和徐耀昌互動很多、交情也很好，徐在第一時間其實就有打電話向他說明，他只是說公務員不一定都要用洽公的方式，可以多利用網路、視訊，其實各縣市都是如此，沒有想到這個訊息被誤會了，今天徐縣長以實際行動來支持桃園，也代表防疫同心、無分彼此。
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