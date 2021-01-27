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找回匡列失聯民眾　鄭文燦：我們一個個找出來了

記者李春台/桃園報導

2021-01-27 12:49:45

鄭文燦談匡列失聯
▲對名單中尚有2名民眾失聯，鄭文燦回應，今天上午已確定第一批失聯名單已完成聯繫，目前正進行第二批追蹤，市府團隊會全力以赴。（圖／記者李春台攝, 2021.01.27）
部立桃園醫院醫療大樓，因中央啟動部桃專案及回溯機制被列入紅區後，擴大匡列範圍，除出院病患外，包含陪病及探病者都列入匡列名單。桃園市長鄭文燦昨日透露警政署提供的失聯名單中有2位持續聯絡中，鄭文燦今(27)日被媒體追問是否已經找到了？鄭文燦回應上午已確定第一批失聯名單已完成聯繫，目前正進行第二批追蹤，市府團隊會全力以赴。
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有關昨日提到警政署提供匡列名單中有23人失聯，鄭文燦表示，警署交辦的是還沒聯絡的，不是沒找到，因為衛福部每天要聯絡需要居家隔離的住院者或者是陪病民眾，以利開立居家隔離通知書，沒找到的名單就交給警政署由地方警局追蹤，目前第一批已經完成，現在正進行第二批的追蹤，這部份沒有問題，市府會全力以赴。
桃市府上午召開防疫專案會議，衛生局長王文彥於會中指出，全球最新新冠肺炎感染人數破億，部桃發生群聚感染案後，經過多天追蹤疫調，原本有幾個比較擔心出現防疫破口的地方，經過檢驗到目前為止結果皆為陰性，至少可以比較安心；另外在回溯方案部份，一開始中央勾稽1255人，其中桃園市民1132人，外縣市123人，再加上陪病及同住家屬，截至昨天回溯共計2481人，可能仍有少數陪病及同住家屬未列其中，列入回溯系統者後續才能通知居隔或進行採檢，目前桃市居隔人數為1371人，加上在集中檢疫所及外縣市居隔人數，總計約1840人。

王文彥說明，列入回溯系統人數與實際居家隔離人數略有差距，主要原因為部份人數還未正式列入系統，已結束居隔者則不會列入回溯系統中，目前市府同步進行居隔及採檢作業，另外各界提供的防疫物資也將統籌配送到醫護警環衛等防疫單位。

媒體也問及對於北市開出第一槍，宣布若短期內出現千例確診，將大規模停班停課一事的看法，鄭文燦表示，中央疫情指揮中心有四階段的防疫規範，假如有社區的不明感染案例就會進入二階段，甚至進入三階段，桃園市政府會按照風險等級來進行群聚活動的感控。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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