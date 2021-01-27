找回匡列失聯民眾　鄭文燦：我們一個個找出來了

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桃市府上午召開防疫專案會議，衛生局長王文彥於會中指出，全球最新新冠肺炎感染人數破億，部桃發生群聚感染案後，經過多天追蹤疫調，原本有幾個比較擔心出現防疫破口的地方，經過檢驗到目前為止結果皆為陰性，至少可以比較安心；另外在回溯方案部份，一開始中央勾稽1255人，其中桃園市民1132人，外縣市123人，再加上陪病及同住家屬，截至昨天回溯共計2481人，可能仍有少數陪病及同住家屬未列其中，列入回溯系統者後續才能通知居隔或進行採檢，目前桃市居隔人數為1371人，加上在集中檢疫所及外縣市居隔人數，總計約1840人。
王文彥說明，列入回溯系統人數與實際居家隔離人數略有差距，主要原因為部份人數還未正式列入系統，已結束居隔者則不會列入回溯系統中，目前市府同步進行居隔及採檢作業，另外各界提供的防疫物資也將統籌配送到醫護警環衛等防疫單位。
媒體也問及對於北市開出第一槍，宣布若短期內出現千例確診，將大規模停班停課一事的看法，鄭文燦表示，中央疫情指揮中心有四階段的防疫規範，假如有社區的不明感染案例就會進入二階段，甚至進入三階段，桃園市政府會按照風險等級來進行群聚活動的感控。
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