下班時間猛傳Line講公事！他怨像「露鳥騷擾」 眾嘆無解
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 14:43:20
現代科技發達，不少人無論是聯絡公事或朋友閒聊，都會利用社群軟體進行交談。不過，就有網友抱怨公司用Line作為主要聯繫管道，相關群組有好幾個，一不小心就會漏掉資訊非常沒效率。且下班時間還是會收到談公事的訊息，讓他痛批像是被騷擾，更比喻「下班時間的Line訊息就是露鳥」，引發討論。
有網友在PTT發文，透露自己受夠了用Line談公事，並表示公司有好幾個群組，每天收到的訊息加起來可能有50多則，非常沒有效率，很容易漏掉資訊。這就算了，更讓原PO抓狂的是「下班時間的訊息」，原PO強調主管有時會在假日傳訊，雖然勞基法規定下班傳Line交代工作算加班，但實務上根本難以認定。原PO進一步指出，就算不讀不回、全關靜音，訊息還是會跳出來，「你雇我上班就是雇我那八個小時」，認為下班不該再來侵犯個人的私人時間，有主管會辯稱「不要看就好，等工作時間再看」，原PO則直言「這跟露鳥俠說不要看就好啦有什麼兩樣」？沒有交代及時處理，不代表沒侵犯到下班時間。原PO最後強調假日傳Line的行為就是不對，「這種文化不改真的不行」。許多心有戚戚焉的網友則紛紛在底下留言回覆說，「在台灣，你慢慢做夢看看他們會不會消失」、「這個風氣應該還是會很盛行，有時候公司內部不用，但客戶用LINE聯絡...還不分時間都要傳」、「無解啦，台灣中小公司都這樣」、「找國外的工作，選我正解」、「我主管說：放假還是要盡快回Line阿！聽到這句直接規劃離職」、「台灣現在還是資方市場，奴性的人太多了」、「露鳥俠的比喻好生動喔哈哈」。（編輯：倪浩軒）