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便當100元喊貴！他傻眼「速食150大家排爆」　網曝1關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-01-27 15:59:51

▲近日就有一位網友揭露了「3菜1肉1蛋」的便當。（圖／翻攝自PTT）
▲不少人每天都會吃便當，但便當價格不一經常引發CP值的問題。（示意圖／讀者提供）
現在大環境底下，有不少人認為現在的薪水根本就不夠花，因此對於買到認為不符合物價的東西時，常常會發上網引發討論，例如便當菜色超差卻很貴、自助菜夾沒幾樣也爆貴。對此，就有網友討論「為啥便當100元大家就喊貴，速食這麼貴大家還是一直吃」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「我還記得十年前吧，速食的套餐只要79、89元，後來改版之後，都破百了，另外一些套餐也都賣到150元以上，這漲價的幅度個人是覺得還蠻大的，但是大家好像都不反感，反而整天喊說便當100元就太貴，到底為什麼？」
▲網友不解為何速食店的東西都賣得比便當還貴卻有許多人仍然買單也不抱怨。。（圖／翻攝Pixabay）
▲網友不解為何速食店的東西都賣得比便當還貴卻有許多人仍然買單也不抱怨。。（圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「久久吃一次而已當然，便當天天吃」、「因為沒有很常吃就不覺得他很貴」、「一樣有反彈吧，但是便當吃的多，當然反彈更大」、「因為你不會天天吃速食，不覺得他很貴」、「便當可以天天吃，速食不會」、「沒有天天吃不覺得貴，最直接的理由也是真的」。
另外，也有不少人點名「拉麵」也是同樣的狀況「最寬容的是拉麵好不好！大家對拉麵的價格包容度真的超扯」、「拉麵的料理門檻跟陽春麵但仔麵沒兩樣，在台北賣200都正常」、「比起來拉麵真的有夠誇張，但大家對拉麵真的完全無感」、「拉麵剛在台灣紅的時候一碗也是一百初頭，現在都兩百多，不分地區真的扯」。（編輯：張嘉哲）
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