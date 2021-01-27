便當100元喊貴！他傻眼「速食150大家排爆」 網曝1關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 15:59:51
現在大環境底下，有不少人認為現在的薪水根本就不夠花，因此對於買到認為不符合物價的東西時，常常會發上網引發討論，例如便當菜色超差卻很貴、自助菜夾沒幾樣也爆貴。對此，就有網友討論「為啥便當100元大家就喊貴，速食這麼貴大家還是一直吃」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我還記得十年前吧，速食的套餐只要79、89元，後來改版之後，都破百了，另外一些套餐也都賣到150元以上，這漲價的幅度個人是覺得還蠻大的，但是大家好像都不反感，反而整天喊說便當100元就太貴，到底為什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「久久吃一次而已當然，便當天天吃」、「因為沒有很常吃就不覺得他很貴」、「一樣有反彈吧，但是便當吃的多，當然反彈更大」、「因為你不會天天吃速食，不覺得他很貴」、「便當可以天天吃，速食不會」、「沒有天天吃不覺得貴，最直接的理由也是真的」。另外，也有不少人點名「拉麵」也是同樣的狀況「最寬容的是拉麵好不好！大家對拉麵的價格包容度真的超扯」、「拉麵的料理門檻跟陽春麵但仔麵沒兩樣，在台北賣200都正常」、「比起來拉麵真的有夠誇張，但大家對拉麵真的完全無感」、「拉麵剛在台灣紅的時候一碗也是一百初頭，現在都兩百多，不分地區真的扯」。（編輯：張嘉哲）