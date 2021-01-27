電玩展準備登場！男怨「一堆手遊」 內行曝關鍵：賺爆
編輯中心/綜合報導
2021-01-27 17:27:02
2021台北國際電玩展（TGS）將在28日到31日在南港展覽館舉行，是台灣玩家的一年一度的盛事，不過，就有網友認為，國際電玩展不再像以前一樣有趣好玩，並怒罵「一堆手遊是要體驗什麼啦？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，以前的電玩展都會有主機、電腦大作、遊戲廠商進駐，例如PlayStation、任天堂、CAPCOM等等，只要逛一圈就能試玩一堆還沒有上市的遊戲大作，或是體驗主機，而且還可以拿一堆線上遊戲的虛擬寶物的序號、卡號，他強調「這樣才真的讓人有值回票價的感覺」。但原PO看到今年的電玩展，卻忍不住痛罵「一堆手遊是要體驗什麼啦！自己Appstore載一載就可以玩了啦」，他也提到，以前電玩展至少試玩過後，還會有人願意抱著遊戲主機和遊戲周邊回家，現在的電玩展卻一堆手遊，不禁直呼「要不要乾脆現場賣手機比較快？有沒有電玩展越走越退步的八卦？」許多網友看完卻不認同他的想法，「手遊現在比較大眾化，年代早就不一樣了」、「合理吧，手遊在台灣才有市場」、「手遊真的好賺，課金一個月的錢買遊戲，大概可以玩一年」、「重點是太多人不用PC玩了啊，時代的眼淚」、「還好吧，因為今年疫情本來大廠就不會來了」、「手遊賺最大，商業展不擺賺錢的要擺啥」。（編輯：許智超）