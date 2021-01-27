降低社區染疫風險！陸軍化學兵赴桃園蘆竹消毒

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有15人確診新冠肺炎。為防社區感染擴大，桃園市長鄭文燦日前宣布全桃園市360個人潮聚集公共場所將消毒。

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鄭文燦今日上午主持桃園市政府防疫專案會議，環保局長呂理德會中表示，環保局與國軍33化兵群昨（26）日加強八德區大湳市場周邊25里社區環境擴大消毒作業，今日將針對案例足跡，加強蘆竹區大竹地區周邊擴大里環境消毒；明（28）日進行中壢區大江周邊（內壢、青埔地區）擴大里環境消毒；29日針對龜山區長庚醫院周邊擴大里環境消毒。另外，65歲以上環保志工暫停服勤至2月底，相關運作經費保留，可於年度內留用，不受每月核銷的限制。而年前的國家清潔週，則規劃以各區里小範圍環境清掃取代大動員。

經發局長郭裕信表示，因確診足跡影響，導致各市場業績下滑嚴重，市府除了多次消毒場所，讓市民安心外，也研擬1至2月攤商使用費減收50%，確保攤商生計。