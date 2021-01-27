NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

降低社區染疫風險！陸軍化學兵赴桃園蘆竹消毒

記者呂炯昌/桃園報導

2021-01-27 17:14:06｜2021-01-27 17:14:41

▲陸軍33化學兵群27日前往桃園市蘆竹區大竹夜市周邊消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍33化學兵群27日前往桃園市蘆竹區大竹夜市周邊消毒。（圖／軍聞社提供）
衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有15人確診新冠肺炎。為防社區感染擴大，桃園市長鄭文燦日前宣布全桃園市360個人潮聚集公共場所將消毒。陸軍33化學兵群今（27）日派遣化學兵部隊前往桃園地區進行消毒任務，並配合當地衛生單位，以車輛、機具實施消毒作業，守護民眾健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為提升防疫效能，陸軍33化學兵群今日出動重型消毒車2輛、MDS-106輕型消毒器1具、背負式消毒器12具等機具，在指揮官龔上校的帶領下，與環保局、清潔隊合作，對蘆竹區上竹里等周邊鄰里執行消毒作業，保障國人安全。
陸軍第六軍團指揮官鍾樹明中將與蘆竹區上竹里李里長李阿清，今日上午也特別前往桃園市蘆竹區大竹夜市，為化學兵部隊加油打氣，激勵士氣，並頒贈加菜金與慰問品，肯定他們防疫期間的辛勞。

鄭文燦今日上午主持桃園市政府防疫專案會議，環保局長呂理德會中表示，環保局與國軍33化兵群昨（26）日加強八德區大湳市場周邊25里社區環境擴大消毒作業，今日將針對案例足跡，加強蘆竹區大竹地區周邊擴大里環境消毒；明（28）日進行中壢區大江周邊（內壢、青埔地區）擴大里環境消毒；29日針對龜山區長庚醫院周邊擴大里環境消毒。另外，65歲以上環保志工暫停服勤至2月底，相關運作經費保留，可於年度內留用，不受每月核銷的限制。而年前的國家清潔週，則規劃以各區里小範圍環境清掃取代大動員。
 
經發局長郭裕信表示，因確診足跡影響，導致各市場業績下滑嚴重，市府除了多次消毒場所，讓市民安心外，也研擬1至2月攤商使用費減收50%，確保攤商生計。

▲陸軍33化學兵群27日前往桃園市蘆竹區大竹夜市周邊消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍33化學兵群27日前往桃園市蘆竹區大竹夜市周邊消毒。（圖／軍聞社提供）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
29.75%70.25%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀