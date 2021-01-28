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房市／政策有感　預期房價上漲比例略降

生活中心/綜合報導

2021-01-28 12:30:00

根據信義房屋企研室第一季調查
▲根據信義房屋企研室第一季調查，房價上漲預期心理稍降。（圖／NOWnews資料照片）
信義房屋針對網友進行2021年第1季的購屋意向調查，此次調查是在央行選擇性信用管制措施上路後，調查結果顯示民眾對於政策有感，看漲房價季減約8個百分點，不過政府對外溝通房市政策主要為「打炒房」，因此民眾對於未來房市看法雖略降溫，但並未對房市感到悲觀。
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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查時間在央行選擇性信用管制措施上路之後，可以發現當前的信心樂觀情緒略微降溫，但還是維持在相對樂觀的水準，尤其調查民眾對於政府的房市政策力道部分，認為力道很重的比例僅接近1成，顯示此次政策定調打炒房的確有達到效果，對於自用型需求影響相對有限。
房價看法部分，此次調查仍維持看漲房價比看跌的多，但政府的打炒房政策的確有達到降溫的效果，看好的比例從上一次調查的38%收斂到30%，但仍維持在這幾年相對樂觀的水準，看跌比例從22%增加到34%，顯示打炒房政策有感，但購屋人也了解到政府是打炒房不是全面打房，不過此次調查期間，尚未反應此次疫情的影響。

六都受訪者對於房價看法，則是以台中、台南的受訪者最為樂觀，有32%~34%的受訪者認為未來房價看漲，不過比例已經較上次調查明顯減少。

民眾對於政府的房市政策力道感受，覺得力道很重的接近1成，感受到普通的31%，輕微的50%，絕大多數受訪者認為力道普通或輕微，打炒房對於民眾購屋決策部分，有近半認為沒有影響，有需求就買，但也有44%表示可能觀望，延後購屋。至於哪個政策打房最有效，40%受訪者認為囤房稅最有用，25%則認為是央行的選擇性信用管制措施，其次則是實價2.0與查紅單與預售案。
曾敬德表示，從此季的問卷調查可發現，政策的確對於短期購屋人信心造成影響，但並未扭轉受訪者對於未來房市偏向正面的預期，不過近期因為疫情狀況有所變化，加上農曆春節的時間漸近，受影響的區域難免會造成買氣觀望。
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