過年怕被長輩逼婚？戴上「口罩」答案就在臉上

The China Post報導，每逢農曆過年，人人開心回老家拜年，同時也深怕被親戚長輩逼婚、關心有沒有對象，這些關心對許多人來說卻是種無形的壓力。新加坡文創設計公司「WHENIWASFOUR小時候工作室」看到人們的困擾，近日推出新年創意口罩，只要戴上它，什麼都不用說，不僅能成功躲掉所有問題，同時也令人會心一笑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「小時候工作室」共推出三款過年口罩，每款口罩都印有「恭喜發財」，而下行分別是「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」。 根據官網產品說明，口罩設計靈感源自新加坡過年習俗，因應口罩強制配戴規定而推出這款兼具防疫又能躲避長輩逼婚的口罩。 ▲「小時候工作室」共推出三款過年口罩，每款口罩都印有「恭喜發財」，而下行分別是「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」。 (圖|WHENIWASFOUR官網)▲「小時候工作室」共推出三款過年口罩，每款口罩都印有「恭喜發財」，而下行分別是「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」。 (圖|WHENIWASFOUR官網) 除此之外，「小時候工作室」也推出印有肉乾、山楂餅、煉乳罐圖樣的口罩，勾起許多人的童年回憶。根據官網資訊，新年系列口罩可水洗、重複使用，每個售價新加坡幣10.9元 (約新台幣230元)。▲印有懷舊零食山楂餅的口罩 (圖|WHENIWASFOUR官網) 台中中央公園紅到國外！外媒讚：城市中獨特的自然體驗日本太空人再度空拍台灣！網讚爆「絕美夕照雲海」老外捕捉台灣東岸震撼照 網友讚：神力女超人天堂島