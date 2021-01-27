過年怕被長輩逼婚？戴上「口罩」答案就在臉上

The China Post

報導，每逢農曆過年，人人開心回老家拜年，同時也深怕被親戚長輩逼婚、關心有沒有對象，這些關心對許多人來說卻是種無形的壓力。新加坡文創設計公司「WHENIWASFOUR小時候工作室」看到人們的困擾，近日推出新年創意口罩，只要戴上它，什麼都不用說，不僅能成功躲掉所有問題，同時也令人會心一笑。

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「小時候工作室」共推出三款過年口罩，每款口罩都印有「恭喜發財」，而下行分別是「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」。

▲「小時候工作室」共推出三款過年口罩，每款口罩都印有「恭喜發財」，而下行分別是「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」。 (圖|WHENIWASFOUR官網)

▲「小時候工作室」共推出三款過年口罩，每款口罩都印有「恭喜發財」，而下行分別是「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」。 (圖|WHENIWASFOUR官網)

除此之外，「小時候工作室」也推出印有肉乾、山楂餅、煉乳罐圖樣的口罩，勾起許多人的童年回憶。根據官網資訊，新年系列口罩可水洗、重複使用，每個售價新加坡幣10.9元 (約新台幣230元)。