房市／大樓變貴 楠梓透天交易7年新高
生活中心/綜合報導
2021-01-28 18:30:00
官方分析高雄楠梓大樓、透天等不同類型物件歷年交易量占比，去（109）年1至10月透天占整體交易量28.57%，創7年新高。在地房仲分析，土地取得成本、建築成本日益攀高，使新大樓房價也越來越高，以高大特區為例，新大樓4房含車位總價快要追上中古透天，有部分買方因此轉而選擇透天物件。
高雄市地政局「房地產億年旺」網站分析楠梓不同類型物件歷年交易占比，去年截至10月，大樓占49.4%，透天則是28.57%，是2013年之後大樓占比首次未破5成，且透天占比達到新高。換言之，大樓的交易比重仍然較高，但可看出透天的交易量有所成長。信義房屋楠梓店主任簡怡仁分析，中古透天與新大樓4房含車位的價格接近「交叉點」，應是去年楠梓透天交易占比攀高的主要原因。以高大特區為例，由於屬較新的重劃區，區域內臨路的中古透天屋齡僅約14至16年左右，雖沒有配備電梯，但因此總價大約落在1600萬元上下；至於新大樓，由於土地取得成本及建築成本越來越高，10年內大樓單價多落在16、17萬左右，部分可挑戰18萬。由於4房含車位全新大樓的總價帶幾乎快追上中古透天，簡怡仁觀察，的確有不少家有子女的換屋族，或是有長輩支援購屋預算的買方，轉而購買透天產品，多是考量大樓與透天價差並不是太懸殊，且透天擁有較大的土地持分，未來更不怕屋齡舊，可以整棟自行翻新甚至改建；至於預算有限的小資首購族，或家庭人口較簡單的買方，仍會以大樓產品為首選。但簡怡仁也說，中古透天行情落在1600萬左右，但全新透天則因為土地價格貴，且多配備有電梯，總價約需2000萬甚至3000萬以上，主力購買族群來自於三代同堂的家庭，或資產較充裕者，一般換屋與首購仍然較不會考慮。