北監電話懇親 外籍收容人也能跨海聽家人的聲音
記者李春台/桃園報導
2021-01-27 17:47:05
台北監獄每年春節前的懇親活動，今年因為疫情影響取消辦理，但為使收容人紓解思鄉情懷，北監在今(27)日春節前夕，舉辦電話懇親活動，期望能讓無法返家與親人共度佳節之收容人，藉由電話與家人互道平安、訴說思念之情。
北監表示，農曆春節是國人最重視的節日之一，更是親人團聚及圍爐的難得時光，因此北監與中華電信公司桃園營運處合作，共同舉辦「電話懇親活動」，除了提供100支免費的國內線供收容人撥打外，更提供8支國際線讓外籍收容人能夠跨海與親人聯絡，使三千多名收容人能夠以另類的方式與家屬團圓。
因正值防疫期間，為配合國家防疫政策，本監亦進行相關防疫措施，除了全程配戴口罩、入口量測體溫與手部消毒外，活動所使用之話機更於每次使用後，安排專人使用酒精進行消毒擦拭，於共享溫馨時刻同時，確保防疫零破口。
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