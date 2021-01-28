影／貓媽叼「4小橘」上門蹭飯　她苦笑：這下要被吃垮了

一次出現五口蹭飯壓力好大啊！IG帳號「咪醬帶小孩」貓媽媽是一隻橘白貓，生下4隻擁有同樣花色的小貓，可愛的一家五口日常吸引9千多人追蹤。其實網友黃小姐當初完全沒養過貓，卻因緣際會突然加入養貓的行列、而且還一口氣養五隻，漸漸地從養貓新手晉升為「資深鏟屎官」，為了貓咪的健康​勤勞動手做鮮食，讓她人生轉變這麼多，一切都要從遇見橘白小貓「咪醬」開始說起……

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▲2016年時一隻不怕生的橘白貓出現在網友家庭院。（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

× ▲2016年時一隻不怕生的橘白貓出現在網友家庭院。（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

當初黃小姐家庭院有許多隻不親人的浪貓流連於此，一看到人就跑得「不見喵影」、讓她只能遠遠地觀賞看貓。直到2016年時遇到一隻橘白小貓，完全不怕生、自動黏上來喵喵叫討飯，後來幾乎天天準時報到，一臉就是來蹭飯，黃小姐就隨口叫牠「阿咪」，當時因家裡很反對養寵物，只能給阿咪一頓溫飽、就沒辦法收編牠。

▲沒想到阿咪懷孕了！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

× ▲沒想到阿咪懷孕了！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

餵了一陣子時間來到2017年，阿咪越來越親人，餓了還會直接在門口大叫，這個時候黃小姐內心開始動搖：「既然這麼有緣分不然就收編吧！」沒想到後來卻發現阿咪懷孕了，每天固定來討飯的阿咪，突然消失了兩天，再次出現的時候已經卸下肚子裡的小貓了，不過卻還沒有小貓的身影，看到阿咪身材瘦弱許多外貌很憔悴，心疼讓牠好好進補一下。

▲叮咚！有倫在家嗎？我這邊要兩人份！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

× ▲叮咚！有倫在家嗎？我這邊要兩人份！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

就在一個月後，某天黃小姐在家突然聽到小貓的奶音，好奇出去一看、沒想到眼前是阿咪把其中一隻小貓叼到門口討飯，難道是從小觀摩的概念？後來阿咪陸續把其他小貓叼到庭院​，超信任她的行為彷彿表示：「本喵覺得這裡的伙食不錯～我們一家五口就靠妳養了喔！」。這種「強迫收編」情況，加上擔心牠們太親人不好，黃小姐總算心一橫決定把阿咪留下來養、等小貓斷奶進行送養。

▲我們一家五口就給妳養囉！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

× ▲我們一家五口就給妳養囉！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

小貓開始送養時，可能是列出的送養條件要求太嚴格，本來好幾個有興趣領養的人、結果最後都沒來看小貓一眼，這時黃小姐內心天人交戰考慮了許久後，念在跟阿咪深厚的緣分，黃小姐才決定放棄送養、直接豪氣一家五口收編，最後就有了現在的咪醬帶小孩，貓媽媽「咪醬」擁有握手技能，小貓分別是「呱呱」聽到出門會衝進外出籠的貓、「妞妞」家裡的風紀股長會阻止貓咪亂尿、「白白」愛說話以站在奴才身上為樂和「英雄」膽小但聽話，喜歡拍屁屁。

▲現在一家五口的肥美模樣（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

× ▲現在一家五口的肥美模樣（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

▲很高興這窩貓不會被拆散（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

× ▲很高興這窩貓不會被拆散（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）

主人五咪麻麻本身是營養師、養了五寶後對寵物營養很感興趣，不僅非常勤勞自己動手做鮮食、還在2020年為了牠們健康取得寵物營養師的證照，五咪麻麻開始「洗手作羹湯」的日子、定期分享寵物鮮食食譜造福養貓飼主，恭喜咪醬為自己一家找到長期飯票，對此五咪麻麻笑說：「阿咪帶著四隻小拖油瓶來蹭飯成功」網友們看完紛紛留言：「看完咪的故事，看到最後竟然默默掉淚……不該取名字，取了註定就是離不開了」、「複製貼上的貓好可愛」、「名字叫了就好像離不開你了」、「媽媽能和孩子們一起生活實在太好了」、「養1送4的概念？」。（編輯：楊釆蓉）

▲主人是營養師，做出的寵物鮮食令五咪流口水！（圖／IG@咪醬帶小孩mii_chiang授權）