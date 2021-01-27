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過年前搬家要發紅包？過來人曝「1加分舉動」：都不吃虧

編輯中心/綜合報導

2021-01-27 20:37:12

▲搬家（圖／翻攝Pexels）
▲不少人搬家時都會請來專業人員幫忙，不過有民眾就好奇過年前請搬家工人來幫忙該包多少錢的紅包當小費。（示意圖／翻攝Pexels）
過年前是搬家旺季，不少人搬家時都會請來專業人員幫忙，但如何能搬得順暢快速又能符合預算不被「套路」坑殺則是一門學問。日前就有一名女網友正巧碰到這個問題，剛買了人生第一間房的她也請了搬家公司協助，因此也產生疑問「不想失禮，過年也到了，到底要多少小費才能不失禮呢？」，話題曝光後也釣出不少內行網友出面解釋。
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這名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》表示，自己終於透過一番努力和做大量功課後買到了人生第一間房子，不過也因為從前沒有搬過家，不曉得市面上搬家公司的行情價，預計要請搬家公司協助搬運2車的傢俱，當中不但有著需要拆組的衣櫃，連冰箱、洗衣機等大型傢俱都包含其中，只有其餘小雜物留下來自已搬，原PO因此發文求問「這些物品估計要花多少錢才合理？」。
此外，原PO也表示因為農曆新年快到了，希望也能透過包紅包的方式感謝這些協助搬家的工人們，但不太清楚究竟該包多少錢才是合理的範圍「到底要多少小費才能不失禮呢？」，許多網友也紛紛提醒原PO「要慎選搬家公司，之前搬家價錢都講好了兩車8000元，結果東西都上車了才坐地起價，害我多花了8000元」、「我遇過直接開口討飲料的，ㄧ次就被我打槍了，重點是搬運過程讓傢俱家電有擦傷」。
▲剛買新家的網友好奇是否該在過年前包給搬家工人們紅包。（圖／翻攝自《買房知識家（Q你的A）》）
▲剛買新家的網友好奇是否該在過年前包給搬家工人們紅包。（圖／翻攝自《買房知識家（Q你的A）》）
文章曝光後，許多過來人也分享了自身經驗，解釋通常不用給小費，只要簡單準備一些茶水、便當等就好，「我沒有給小費！我就幫他們叫豆花涼水和便當」、「搬家時碰到下雨，除了飲料還加小費」、「發個飲料或小點心就可以了，雙方都不算吃虧」、「看對方謹慎和態度對等會加給飲料跟小費」、「我運氣比較好，不管買家電、傢俱，送貨的司機大哥都很好，我的習慣是一見面每個人100元涼水費，後面的事都很順利」、「價格先談好就好，我是買幾杯飲料請搬家師傅，沒有小費」。（編輯：楊智傑）
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