過年前搬家要發紅包？過來人曝「1加分舉動」：都不吃虧

過年前是搬家旺季，不少人搬家時都會請來專業人員幫忙，但如何能搬得順暢快速又能符合預算不被「套路」坑殺則是一門學問。日前就有一名女網友正巧碰到這個問題，剛買了人生第一間房的她也請了搬家公司協助，因此也產生疑問「不想失禮，過年也到了，到底要多少小費才能不失禮呢？」，話題曝光後也釣出不少內行網友出面解釋。

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這名網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》表示，自己終於透過一番努力和做大量功課後買到了人生第一間房子，不過也因為從前沒有搬過家，不曉得市面上搬家公司的行情價，預計要請搬家公司協助搬運2車的傢俱，當中不但有著需要拆組的衣櫃，連冰箱、洗衣機等大型傢俱都包含其中，只有其餘小雜物留下來自已搬，原PO因此發文求問「這些物品估計要花多少錢才合理？」。

此外，原PO也表示因為農曆新年快到了，希望也能透過包紅包的方式感謝這些協助搬家的工人們，但不太清楚究竟該包多少錢才是合理的範圍「到底要多少小費才能不失禮呢？」，許多網友也紛紛提醒原PO「要慎選搬家公司，之前搬家價錢都講好了兩車8000元，結果東西都上車了才坐地起價，害我多花了8000元」、「我遇過直接開口討飲料的，ㄧ次就被我打槍了，重點是搬運過程讓傢俱家電有擦傷」。

▲剛買新家的網友好奇是否該在過年前包給搬家工人們紅包。（圖／翻攝自《買房知識家（Q你的A）》）

文章曝光後，許多過來人也分享了自身經驗，解釋通常不用給小費，只要簡單準備一些茶水、便當等就好，「我沒有給小費！我就幫他們叫豆花涼水和便當」、「搬家時碰到下雨，除了飲料還加小費」、「發個飲料或小點心就可以了，雙方都不算吃虧」、「看對方謹慎和態度對等會加給飲料跟小費」、「我運氣比較好，不管買家電、傢俱，送貨的司機大哥都很好，我的習慣是一見面每個人100元涼水費，後面的事都很順利」、「價格先談好就好，我是買幾杯飲料請搬家師傅，沒有小費」。（編輯：楊智傑）