NOW早報／感謝部桃醫護！男寄整箱鳳梨酥　網驚：母湯啦

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在民眾捐贈的物資當中，有眼尖網友發現一名來自新店的民眾寄來了一箱物資，同時附上親筆寫下的紙條表示「敬愛的醫護團隊，沒有您們的負重前行，就沒有我們歲月靜好！萬分感謝大家，辛苦了！」，但仔細一看紙箱內裝的卻是滿滿的「鳳梨酥」，恰好觸犯了醫護相當忌諱的禁忌，就怕「旺來」的加持讓工作爆量。
今日天氣／強烈大陸冷氣團南下 北部及東半部有短暫雨
昨日東北季風稍增強，大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中基隆北海岸及東北部山區並有局部大雨發生；今（28）日強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，冷空氣下半天起由北而南影響，各地都愈晚愈冷；預測中部以北及東北部到晚上將降到約12至13度，其他地區約15度左右，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些，早出晚歸的朋友應留意溫度變化，適時添加衣物；降雨方面，水氣稍增多，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴
由於東北風增強，今（28）日下午起桃園至臺南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；此外，今早中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請多注意交通路況。
羽球／激戰3局擊敗大馬新星 周天成首戰艱辛取勝
世界羽聯年終總決賽昨（27）天在泰國開打，我國男單世界第2的羽球名將周天成昨天面對馬來西亞新星李梓嘉，在激戰3局之後以21:16、12:21、21:11贏球，我國4組人馬昨天都贏球。
稍早男雙的李洋和王齊麟首戰告捷，之後戴資穎也扳倒印度「富婆」辛度，而王子維則是剛剛打敗自己的「天敵」伍家朗。周天成昨天最晚出賽，他生涯面對李梓嘉取得4勝2敗的優勢戰績。
此役周天成首局就一路領先，沒有讓對手趕上過，迅速以21:16先下一城；然而次局李梓嘉強力反擊，周天成眼見分數被拉開也另有打算，以12:21讓出。
首開抖音！劉德華重現《無間道》 經典場面吸千萬粉絲
天王劉德華出道多年，一直沒有任何中文社交平台帳號，但近日他卻進駐抖音，首開個人影音社交帳號，而且發布的第一支影片，就是他重現《無間道》天台的經典場面，短短29秒便吸引逾2000萬人觀看！
就見到劉德華穿著西裝站在大樓頂，當被問到「我要的東西呢？」他轉身回答：「我要的東西你也未必帶來了。」接著說：「給我一個機會，以前我沒得選擇，現在我想開抖音。」最後不忘提醒，「那就是要你們關注囉」！
過年前搬家要發紅包？過來人曝「1加分舉動」：都不吃虧
過年前是搬家旺季，不少人搬家時都會請來專業人員幫忙，但如何能搬得順暢快速又能符合預算不被「套路」坑殺則是一門學問。日前就有一名女網友正巧碰到這個問題，剛買了人生第一間房的她也請了搬家公司協助，因此也產生疑問「不想失禮，過年也到了，到底要多少小費才能不失禮呢？」，話題曝光後也釣出不少內行網友出面解釋。
對發票抓男友買套套！她見「雲端明細」心碎：那天沒見面
財政部25日公布最新一期2020年11、12月統一發票中獎號碼，不少民眾已經拿起手邊發票一張張來對看看自己是否中獎，而近年來也有些民眾會下載發票APP或雲端載具直接掃碼對獎，日前就有一名女網友替沒有對獎習慣的男友對發票時，意外發現男友的超商購物發票出現購買保險套的明細，但購買日期當天卻不是兩人見面的日子，心碎發文後不少網友也紛紛勸她早點分手。（編輯：王柏文）