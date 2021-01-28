差1碼中千萬！屏東同事「早一步結帳」　下個客人爽領走

每一期發票開獎後總會有不少民眾希望自己能中千萬大獎，自從財政部25日公布最新一期2020年11、12月統一發票中獎號碼後，也有不少民眾紛紛整理手邊發票，打算對獎看看自己是否就是那個幸運兒，不過卻有這名不怎麼幸運的民眾對到一半才發現，自己前面

7碼都與千萬特別獎數字相同，最後一碼卻差了一號，也就是在他之後的客人能抱走千萬大獎，許多網友看到如此「強運」的經歷也忍不住直呼「真的會嘔死！」。

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這名網友分享了自己屏東同事的悲慘經驗，更在臉書社團《爆廢1公社》貼出這張與千萬大獎差一碼的發票，聲稱自己這名「強者同事」在開獎後整理了自己的發票，一邊默默對獎的同時突然爆出一句髒話，語氣相當無奈，網友一問之下才知道原來是這張發票的最末碼跟千萬特別獎只差了一號，同事只能以「一步之差」抱走「千萬遺憾」，下一個幸運的客人則能開心抱走1000萬元特別獎。

本期1000萬元特別獎的號碼為「77815838」，但這位在11月18日早上7時22分到屏東超商購物的「強者」同事的號碼則是「77815837」，相當可惜的與千萬擦身而過。另外，全家超商也指出，本期共開出2張千萬大獎，消費者分別落於屏東長安店及恆春麗園店，恆春麗園店的消費者，僅購買中杯經典美式咖啡就幸運獲獎，而屏東長安店地得主則是該名「強者」同事的下一個客人，也僅花費不到百元幸運中獎。

▲這張「悲劇」發票讓網友的同事不知該做何反應。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

苦主的發票曝光後掀起網友熱議，超過5千名網友紛紛湧入留言「比悲傷更悲傷的發票，天註定好了」、「真的會嘔死欸」、「禮讓的重要性」、「晚一分鐘結帳結局大不同」、「痛苦果然是比較出來的，我覺得我沒中還好一點」、「幸好我都先對最後一個數字，所以從來沒有遺憾的困擾」、「世上最遙遠的距離是你排在我後面」、「這輩子跟1千萬最靠近的一次」。（編輯：楊智傑）