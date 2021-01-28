女不解「為何台人都不討厭火鍋」 饕客吐2關鍵：超挑嘴
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 07:02:18
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。但近日就有一位女網友在網路上表示不解「為何台灣人都不討厭火鍋」，沒想到就有饕客揭露了2點關鍵，直言「其實超挑嘴」，引起熱議。‘
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「會有人討厭吃火鍋嗎？為什麼？」的文章表示，「通常每種食物都有喜歡與不喜歡的人，但對於火鍋這種食物，我真的找不到不喜歡它的理由，簡單方便好吃，我從沒遇過有人說討厭的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有饕客揭露出了兩點關鍵，留言區蓋起高樓。大多數網友們紛紛認為，其實台灣人不是「不討厭火鍋」，而是越來越挑嘴，對於火鍋的要求越來越高，尤其「內容物」和「衣服會吸味道」為2大重要關鍵，「不會討厭，但是不喜歡一堆火鍋料浮在裡面，感覺很人工」、「吃完會臭臭的吧，所以火鍋餐廳有沒有除味水和外套收納箱就非常重要」、「愛吃，但標準越來越高，湯頭、火鍋料、肉質、菜新鮮度都會挑，很難回去吃小火鍋之類，一般小火鍋吃的時候還是爽，但吃完不舒服，年紀大身體耐受度下降，料太差，吃完就會不對勁」、「不喜歡去火鍋店吃，吃完全身都是味道，受不了，但不代表不喜歡吃火鍋」。（編輯：王柏文）