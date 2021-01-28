42歲職場男年資18年！存款現況曝光　眾全懵了：有房產嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「同事42歲，社畜年資18年，存款280萬多嗎」的文章表示，「吃飯時聊到未來要存多少退休金時才能退休，平常比較節省的同事就說他覺得大概要800萬才敢退休，然後就說他目前只有280萬現金，以他42歲年紀這樣算多還是少？」原PO更接著指出「他說一天只花200元，剩下都存起來，我覺得蠻配服他的，同事偶爾約聚餐時，他沒有參加過，職場這種人多嗎？42歲存款一般要多少才是合理？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，眾人紛紛傻眼，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「18年存280萬，等於1年存15.5萬，1個月存1.3萬，他1天花200元，等於1個月花6000元，所以他月薪只有1.3萬+0.6萬=1.9萬？這薪資也太低了」、「應該還有其他財產吧？現金以外？例如股票、房產、車子等」、「有沒有買房阿？沒有真的弱爆」、「18年只存280萬，一天只花200，薪水到底是多低」、「有房有結婚算多，有房沒結婚算一般，沒房沒結婚就算廢」、「是不是領22K領了18年，不然怎可能存這樣...」、「25歲畢住台北，每年平均存20萬，到40歲300萬差不多吧」、「平均而言，3年應該要存100萬，18年至少要600萬，但這是指無房車貸」。（編輯：王柏文）