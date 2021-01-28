長輩狂問年終有多少？過來人曝「1招」秒解決：超級有效
記者許智超/綜合報導
2021-01-28 10:46:24
受到新冠肺炎疫情影響，許多公司為了避免人群聚集，因此紛紛取消尾牙活動，讓年終獎金的討論度直線上升。對此，就有網友抱怨，家中長輩每年都會在過年前1、2個月開始問年終領多少，甚至嘲諷「那麼大間一定賺很多錢啦」，讓她感到很無言，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，長輩每到過年前一、兩個月，就開始一直問年終領多少，而且還是一直問，甚至看到新聞播報有關年終的消息時，就會對她說「妳看人家某科技大廠年終那麼多，連某航空公司也是那麼多，某金融公司也一樣」、「妳們公司也那麼大間，年終應該也很多哦」。雖然原PO認為，公司的規模跟年終金額沒什麼關係，但長輩卻直接酸「那麼大間一定賺很多錢啦，是妳不敢說而已」，這讓原PO聽了相當憤怒，「公司賺錢是關我什麼事啦！你以為賺的錢都有入我們的口袋哦？做夢去啦！」
許多網友看到也紛紛感嘆，「真的，硬要找話題，還很難聊」、「說實在的好像真的沒什麼關係」、「遇到這種親戚真的會怕」、「真的，好像都覺得公司大間就是有賺錢，年終就多」、「真的很討厭整天只會一直關心領多少？賺多少？公司有沒有禮金？真的會讓人抓狂」、「跟他說，菜市場逛一圈就沒了」。另外，也有網友分享絕招，就是一律回答3個字「不知道」，就能讓長輩馬上結束年終的話題，「一問三不知，裝死就對了」、「永遠都是已讀不回」、「我一律回答不知道、不要問」、「都說不知道，絕不理那些無知長輩」、「我都說，沒有拿到阿」、「面對這種長輩，裝傻是最有效的解決辦法」。（編輯：許智超）