早餐店什麼蛋餅最好吃？老饕狂讚「口感王者」：酥脆百搭
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 10:24:57
台灣早餐店眾多，提供的食物品項不但非常多元，中式西式應有盡有，還可以彈性決定配料，豐富美味的早餐成為許多民眾起床的動力。就有網友好奇詢問，早餐店什麼口味的蛋餅最好吃呢？引發熱議，釣出許多老饕分享心目中的「口感王者」蛋餅。
有位網友在PTT八卦版發文詢問大家，「早餐店什麼口味的蛋餅才是王者？」接著列出了培根蛋餅、火腿蛋餅、豬肉蛋餅、鮪魚蛋餅、起司蛋餅等等常見的蛋餅口味，好奇大家覺得哪種蛋餅最好吃呢？文章一出掀起許多早餐店同好討論，鄉民紛紛在底下留言回覆說，「咔啦薯餅蛋餅」、「原味蛋餅」、「玉米蛋餅」、「鮪魚最高」、「粉漿蛋餅」、「泡菜蛋餅＋起司」、「培根蛋餅」、「肉鬆啦」，每人口味喜好不同，各種品項都有死忠支持者。而綜觀網友留言，「薯餅蛋餅」獲得非常多人點名，「薯餅蛋餅啦，其他都是邪門歪道，豬排勉強可以」、「薯餅起司蛋餅＋番茄醬，財富自由可考慮再加豬排」、「薯餅蛋餅加起司，最近看過油條蛋餅看起來也好讚」、「薯餅，意外的搭」、「唯一薯餅」。另外鮪魚蛋餅的人氣也很高，「鮪魚啦，一週吃三次」、「鮪魚洋蔥，超爽」、「鮪魚。煎到外皮焦脆而裡面魚肉尚有汁」、「鮪魚第一名」。（編輯：倪浩軒）