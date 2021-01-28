畢業奔中國工作！5年後「存款數字」曝光 網一看全震驚
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 10:31:04
許多人在找工作時，會將薪資福利作為主要的參考項目之一，更有不少人選擇到國外闖蕩，不外乎希望得到更優渥的待遇。近日一名網友在《Dcard》貼文提到，自己在中國大陸工作5年了，因為疫情跟未來關係在年前離職回台，他分享中國大陸工作的生活，同時曬出累積的「存款明細單」，讓一票網友紛紛驚呆。
原PO表示，科大畢業後，透過學長介紹到中國大陸知名科技業當小RD（工程師），在中國大陸工作5年了，因為疫情跟未來關係，在年前離職回到台灣，提到大陸的工作環境，整體上班氛圍很好，各種調侃、聊人生都有，下班很常約火鍋或是烤串，他們對台灣人態度也是友善包容，笑稱「從小被教育台灣是個寶島，但多少對我們的蔡總統還是有不滿的地方」。至於公司分紅沒有明確規定，簡單來說是賺得多就分得多，很幸運在這5年都拿到不錯的分紅，休假方面完全依照大陸國定假日，年資5年有15天特休，回到台灣找工作有些不習慣，因為台灣有些主管在面試時就非常嚴肅，每次面試下來主管的感覺，就是要加班、責任制、有研發壓力；在大陸面試主管是用一種認識朋友的方式在對談，讓人很快了解主管及工作環境。原PO最後也貼出，到大陸工作5年後的8位數存款金額，台幣存款高達1992萬多元，外幣存款部分也有23萬多元。貼文曝光後，讓一票網友紛紛驚呆直呼「好好喔，這個薪水加存款」、「你做幾年啊？好強，還是有在投資」、「先買房找一個穩定的工作就好了」，原PO事後回應「沒有投資，比較幸運在大陸工作給的薪資跟分紅比較高而已」；不過，也有網友表示「我也在大陸工作，薪資少得可憐，超級想回台灣」、「真的要科技業才有的薪水」、「錢拿回台灣比較麻煩」。（編輯：賴詠璿）