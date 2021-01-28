開車遇假摔姐！「菜鳥演技」駕駛無言 千人震撼：回家睡
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 11:48:22
馬路如虎口，不管是開車、騎機車或行人，在馬路上都要遵守交通規則，也可以避免意外的發生。近日，就有網友開車時，突然看到一名女子張開雙手衝出，他立刻煞車停下，但女子仍硬碰了一下車頭，隨後倒在地上，疑似想製造假車禍，讓他相當傻眼，貼文也引起網友關注。
原PO在《爆廢1公社》貼出一段影片，只見他開車向前行時，突然有名女子從路邊衝出，他看到立馬踩煞車停下，但女子卻搖晃一下身體，再順勢碰撞車頭倒地，讓原PO忍不住說「小姐，碰瓷也碰得太差了吧！好歹也準備個血漿之類的」。這起「假車禍」發生後，女子似乎不想演下去，直接側躺在馬路上，開始滑手機，完全不管原PO如何按喇叭示警，誇張的行徑也引起來往路人側目，許多網友看到也紛紛回應，「是躺在地上拿手機自拍打卡嗎」、「別按喇叭了啦，直接報警了」、「打N檔，用力踩下油門，她會跳起來」、「改天遇到會踩錯踏板的三寶就慘了」。另外，也有網友認為女子演技太差，「國小話劇社演技」、「這什麼演技，還想要領年終阿」、「這是第一次車禍詐騙嗎？也太生疏了吧」、「看你停住，還故意往你的車頭碰一下，太好笑了吧」、「這也假得太好笑，用生命拼博的假車禍」、「演技太爛了，叫她回家睡吧」、「沒在斑馬線，失敗」、「人家是新手上路吧」。（編輯：許智超）