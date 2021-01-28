心目中第一名的超商麵包？眾人直指「2神款」：絕吃不膩
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 12:02:18
台灣路上隨處可見超商，店內架上不僅是擺滿多款飲料、零食供民眾挑選外，也時常推出新美食，讓不少老饕興奮嘗鮮。對此，就有網友好奇發問「大家去便利商店最常買的麵包？」問題一出，隨即引來老饕分享心目中的第一名麵包。
原PO於PTT CVS板上發文，表示自己非常喜歡超商內所販賣的長條型海苔肉鬆麵包，就算店家有出新的口味，該款麵包還是在心目中排名第一，這就讓他好奇發問「不知道大家最常買哪款麵包？」問題一曝光，隨即引來許多老饕熱烈回應，其中「貝果」被最多人點名，「起司貝果吃不膩，微波後更讚～」「起司or藍莓貝果, 其次卡士達」、「藍莓貝果起司貝果一生推」、「只有起司貝果」、「起司貝果一定要微波！好吃」、「貝果不錯吃」。
另外，「巧克力派司」也有許多老饕推薦，「巧克派司，外面麵包店沒有」、「巧克力派司，神神神」、「巧克力派司，去都只買這款」、「巧克力派司，讚讚讚」、「巧克力派司，去哪裡都買」。除了上述2款，不少人也紛紛曝光其他答案，直言「青蔥肉鬆卷、墨西哥巧克力、菠蘿奶酥」、「起酥肉鬆！不貴份量又足夠」、「有陣子很愛買羅宋，後來就很少看到」、「克林姆麵包真的是經典啊」、「巧克力奶酥便宜又讚」、「海苔肉鬆麵包...一定沒人相信，我吃這口味當早餐，已經3年」。（編輯：陳雅雲）