專案採檢每天600人 鄭文燦：分流後不會塞車
記者李春台/綜合報導
2021-01-28 12:09:18
部立桃園醫院群聚感染延燒，中央疫情指揮中心啟動部桃專案並擴大回溯，匡列上千人居家隔離並進行採檢，也有不少民眾選擇自費篩檢，但採檢的量能是否足夠是大家關心的議題。桃園市長鄭文燦今(28)日主持防疫會議表示，目前列入部桃專案的居隔民眾採檢與一般民眾自費採檢採分流模式，並不會混在一起採檢，專案檢採部份每天可採檢600人，一般民眾則可至5家專責醫院預約採檢時間，經過分流後，不會有採檢塞車狀況發生。
衛生局長文文彥指出，目前採檢案件主要分三大類，第一類為之前居家檢疫、居家隔離有症狀者，或透過醫院門診通報有狀況者，需透過衛生局安排救護車護送至指定醫院進行採檢；第二類是這次部桃回溯方案對象，預計從今日起7天安排採檢作業，北部在某集中檢疫所，南部則由某醫院執行採檢，已經完成居家隔離的匡列對象可依採檢站提供的預約時間自行車開或搭乘防疫計程車前往。第三類為一般自費採檢，共有5家醫院可提供服務，建議民眾可先打電話預約。鄭文燦表示，全市醫院附設的檢疫站有12處，另外還有4個集中檢疫所的篩檢站，市府社會局也準備2個機動採檢站，目前尚未決定設置點。部桃專案採檢個案分送南北2處採檢站，南區及北區每天各站可服務300人，由衛生局負責接送及採檢作業，足以支應隔離民眾採檢所需；至於一般民眾自費採檢的醫院，目前有5個地方，包括林口長庚、敏盛、天晟、聯新、部立醫院等處，經過分流之後，採檢作業不至於會出現塞車狀況。
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