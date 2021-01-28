各界捐消毒機器人N95口罩　徐永年與鄭文燦視訊受贈

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鄭文燦說，今天是防疫會議開設以來的重要里程碑，因為部桃隔離醫護今天期滿，也代表是我們在處理這次疫情轉折重要時刻，這段時間全市11家專責醫院及1400間基層診所都在防疫第一線，這幾天與中央密切協調，共調度16.5萬個N95口罩，但還是擔心不夠，很感謝不織布公會又支援超過1萬個口罩給醫院使用。
鄭文燦也感謝聯華電子董事長洪嘉聰在得知部桃進行清空作業的第一時間就表達可提供紫外線消毒機器人協助醫院清消作業，他表示，防疫需要同心、需要團結、專業專業，更需要勇敢，感謝台灣這個美好的地方不只政府推動防疫工作，民間企業在這次過程中也非常用心支持醫療體系。
鄭文燦表示，部桃防疫工作是重中之重，收治全台25%的確診病患，很感謝部桃堅守一年從不喊累喊苦，在群聚感染事件發生後非常冷靜沉著的在中央指導下，逐步進行部桃應變計劃，今天終於讓醫護完成隔離，之後要再進行病房清消及後續恢復營運過程，也需要大家一起做部桃堅強的後盾。
鄭文燦提到，防疫不需要有太多爭執和對立，也不需要在防疫過程中受到假訊息的影響，這段時間發現有很多不實的消息，需要即時澄清，即時立可白。他強調，這次部桃群聚事件，其他協力醫院並沒有發生群聚感染或醫院感染的事件，請大家不要輕信謠言，一切以中央疫情指揮中心發布的訊息為準，如果有不實謠言或假訊息，造成防疫困難，造成民眾認知混淆，市府也會主動清查、主動移送，追蹤假訊息的來源。