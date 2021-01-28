國台辦宣布禁台灣肉品進口 政院：邏輯矛盾
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-28 13:27:57
國台辦昨（28）日在記者會上表示，中國大陸嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉品，且因台灣有禽流感等疫情，因此禁止台灣生產或經台灣轉運的肉類產品輸入。對此，行政院秘書長李孟諺今（28）日受訪表示，早在2014年底，中國就已禁止台灣肉品進口，所以沒有太大影響，且國台辦並未禁止其他允許含萊劑肉品進口的國家之肉品輸入，「邏輯上有矛盾的地方」。
李孟諺指出，台灣的肉品包括豬肉、雞肉，在2014年11月，當時中國就因口蹄疫或食安等等理由，停止台灣豬肉、雞肉還有加工品出口到中國。這次國台辦這樣的宣布，其實實質上並沒有太大的意義跟衝擊。李孟諺也說，全世界有進口或容許含萊克多巴胺豬肉的國家有101個，如果中國是以這個理由要禁止台灣豬肉出口到大陸，理論上，應該是連世界上101個國家的肉品都要禁止，但他們並沒有這樣做，這個邏輯上是有矛盾的地方。
媒體詢問，台灣豬肉出口到港澳的部分會不會受到影響？李孟諺僅說，台灣因為去年口蹄疫拔針之後，陸續有包括東南亞等等的其他國家，對台灣豬肉的出口都非常有興趣，積極在接洽，李孟諺表示，農委會也編列130億基金，推動包括養豬產業升級、屠宰、冷鏈設施的提升，這130億裡面也協助豬農和出口商能拓展國外市場、拓展外銷，政府有完整對策來提升豬肉產業和外銷量能。