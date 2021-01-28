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開新車意外撞鹿！男回家竟中「2百萬美金」：實在太瘋狂

記者許智超/綜合報導

2021-01-28 14:04:49

▲美國有名男子開新車上路時，意外撞到兩頭鹿，回家卻發現自己中了大獎。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲美國有名男子開新車上路時，意外撞到兩頭鹿，回家卻發現自己中了大獎。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
真的太幸運了！美國日前有名男子才剛買了新車，結果第一次上路就撞到2頭鹿，讓他瞬間覺得自己非常衰，氣到直接跑回家睡覺，沒想到醒來後發現，前一天買的樂透竟中了200萬美元的大獎，讓他忍不住直呼「這實在是太瘋狂了」。
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根據《KIRO 7》報導，美國北卡羅萊納州一名男子杜威（Anthony Dowe）在24日時，開著剛買的新車出門，卻意外撞到兩頭鹿，讓他心情超煩悶，於是決定回家睡覺試圖讓自己的心情平復，當他醒來後，拿出前一天買的超級百萬彩券（Mega Millions）對獎，結果卻讓他嚇呆了。
▲由於杜威有加買「加倍玩法」，所以獎金直接翻倍變成200萬美元。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲由於杜威有加買「加倍玩法」，所以獎金直接翻倍變成200萬美元。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
杜威一對獎才發現，自己中了100萬美元（約台幣2826萬元），而且是賠率只有1260萬分之1的獎項，還他的好運還不只如此，由於杜威有加買「加倍玩法」（Megaplier），所以獎金直接翻倍變成200萬美元（約台幣5652萬元）。
杜威在彩券公司舉辦的領獎記者會中說，「我對到第四張彩券時發現，自己中了第一個號碼，然後是下一個、再一個，接著還有一個，這實在是太瘋狂了」，他也透露，扣除掉稅額後，可以實拿140萬美元（約台幣3956萬元），之後會先去將撞壞的車修好，還有重新裝潢父母親的家，並還清他和姪女的車貸，最後將剩下的錢存起來。（編輯：許智超）
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