錢包顏色禁忌多！紅色旺財是迷思 選到「1色」錢如流水
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 14:12:33
進入新的一年，準備迎接新的好運，以星座命理專欄聞名的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》近日分享「錢包顏色」招財小撇步，大多人認為喜氣的「紅色」錢包可以招財，其實全是迷思，若是錢包用錯顏色，可能還會招致破財，一起來看看究竟哪種顏色錢包最適合你？
黑色錢包許多人在購買錢包時首選黑色，因為耐髒又百搭，特別是男士，黑色具有穩重和聚財的效果，是男士的首選，但要注意八字所忌的顏色。
白色錢包
因為白色不耐髒，用白色的錢包人比較少，且從風水學角度而言，錢財容易左手進右手出，因此不建議使用。
黃色錢包
黃色在五行中屬土，不光對財運有幫助，還有利於工作的進步，男士女士都可以選擇，但要注意不要選擇亮黃色，宜選擇顏色重一點的黃色或土黃色。
藍色錢包
藍色在五行中屬於水，水在廣東地區代表著財，但錢包用此色不太好，意味自己的錢像流水一樣，不利於財運。
紅色錢包很多女士喜歡紅色的錢包，特別是大紅色的，雖然紅色意味著紅紅火火，但來得快，去得也快，所以女士用紅色的錢包容易花錢，不建議女士用大紅色的錢包，可以選擇一些淡粉色系，粉色帶有桃花，能增強姻緣，適合單身女性使用。（編輯：賴詠璿）