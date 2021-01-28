2020年全台法拍屋移轉量5269棟　新北法拍量最高

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其它四都表現，桃園市法拍屋移轉數489棟，年減0.8%，台中市為567棟，年增幅0.9%，台北市共計725棟，年減4.2%，高雄市去年移轉數為603棟，年減高達27.2%。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，雖然利率一路探低，市場不易引發斷頭潮，不過，部分業主因資金周轉困難，忍痛將手中物業流入法拍市場，案量增加使法拍屋交易更活絡。
郎美囡指出，由於一般市場交易量屢開紅盤，普遍看好後市，讓投資人積極布局法拍市場。
她說，由於新北市及台南市近幾年推案量大，但小型建商資金壓力高，因銷售不佳、周轉不靈，讓建案流入法拍市場。買方則認為，區域房市有發展機會，因此，到法拍市場搶便宜。而高雄市近年房市歷經大起大落，去年價量回歸平穩，買方多數在一般市場就可找到低價物件，降低購買法拍物件的意願。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，市場交易量從2019年開始顯著攀升，帶動房價走揚，也讓在法拍市場找低價的買方增加。不過，近期陸續出現法拍價格與市場價格相差不多，且法拍購屋流程、貸款條件與一般購屋不大相同，建議民眾進入法拍市場前應充分了解規則及區域行情，以免出現在法拍市場買貴的狀況。（編輯：郭無患）1100128