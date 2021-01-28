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高雄男改「15字姓名」求好運　命理師曝下場：恐背道而馳

編輯中心/綜合報導

2021-01-28 14:35:07

▲高雄市一位男子將名字改為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，希望能夠轉運。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲高雄市一位男子將名字改為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，希望能夠轉運。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
高雄市一位年輕男子，因為感慨2020年太多鳥事，日前替自己改名為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，希望能藉此帶來財運跟好運氣。據了解，林男長達15字的姓名為全台第二長，名字中還囊括了「台灣之光」和「財神」，超狂改名引發網友熱議。但如此名字真能帶來好運氣嗎？對此，命理師高煜霖直言提醒，「恐與改名原意背道而馳」。
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林男的朋友將林男的身分證轉貼到《爆廢公社二館》臉書，笑稱「這個名字夠屌了吧！」還標註「真實改名非PS後製」的關鍵字。看傻的網友紛紛在底下留言回覆說，「等你買東西要簽件你會死」、「這樣的名字沒有人會記得」、「看診的時候，護士唱名應該很難為情」、「印章：我當時害怕極了」、「他如果交通違規，簽名可能比警察開單還久」。
而命理師高煜霖也在個人臉書粉專轉貼相關新聞，指出取名字在「道法自然」的前提下，講究「天、人、地」的融合，因此，才有眾所周知的，名字有天格、人格、地格的分析元素，用來判斷對本人是正能量或負能量。

而林男如今改名的「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，高煜霖分析，名字裡面有「台灣之光」字眼，如果福報不夠，日後恐陷入體能下滑，體弱多病的循環裡。更要注意的，裡面還有「財神」字眼，如果「德」不夠時，無法「厚德載物」，恐是命運厄運的開始。

高煜霖解釋，「財神」是付出、貢獻、回饋的精神，要當神明的意象，「德」不夠，如何能付出，貢獻、回饋，如此，恐就把自身的前途，如流沙般的流失掉了。但高煜霖最後也強調，「以上是用古智慧分析，民俗角度解說，不可盡信，參考就好」。（編輯：倪浩軒）
▲高煜霖命理師分析林男的新名字。（圖／翻攝自「高煜霖
▲高煜霖命理師分析林男的新名字。（圖／翻攝自「高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團」臉書）
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