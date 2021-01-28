屏東加強春節食品查驗 全數符合規定
記者黃正忠／屏東報導
2021-01-28 15:00:28
農曆春節食的安全，屏東縣府衛生局春節食品稽查抽驗，加強豬肉及其產製品來源國標示查核與抽驗；對象除超市、傳統市場、南北貨販售業等置辦年貨店家外，更加強源頭查驗製造業者，同時近年時興外訂年菜，著名名店年菜餐廳業者，以及網路熱搜名店納入稽查對象，共計抽驗112件，檢驗結果全數符合規定。
衛生局表示，這次春節食品抽驗香腸、年糕、發糕、水產及加工品、糖果、餅乾、瓜子、花生、福菜、山茼萵、雞肉、鹹豬肉、滷豬腳、獅子頭、冰糖醬鴨、年菜等，以及名店年菜餐廳和網路熱搜名店等。 另外，因應國人年節置辦豬肉及其製品習慣，衛生局進行豬肉原產地標示查核及抽驗，自1月起已稽查1123件，店家皆保留肉品來源單據且配合度良好，尚無發現標示違規之情形，也擴大抽驗進口及國產豬肉、火腿、肉干、熱狗、豬肉捲等加工製品共計51 件，檢驗乙型受體素類(β-agonist)(21項)，檢驗結果均未檢出，相關查驗將持續進行。
衛生局進一步說明，採辦年貨應注意產品包裝外觀色澤及氣味是否有異常，購買時宜適量、勿囤積，而開封後除了要在效期內食用完畢外，應依產品包裝建議方式冷藏或冷凍保存，以免保存不當出現發黴變質。衛生局提醒民眾，110年起選購或食用豬肉相關產製品，可注意店家於店內或菜單上豬肉來源國標示，以及包裝食品上除了產地國別還有豬肉來源國標示，看清楚再依自己需要自由選擇。