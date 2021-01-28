絕對被翻白眼！吃Buffet「3行為」顧人怨：看到秒沒胃口
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 15:18:44
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，食材應有盡有，因此深受不少老饕喜愛。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了吃buffet時，如果你做出「3種地雷行為」，一定會被身旁的人大翻白眼。
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，Buffet屬於較開放式的餐廳，顧客喜歡什麼美食、想吃多少，都不會有人特別限制，在這樣如此自由的環境中，多數人也都會尊重他人，但仍有不少人會做出討人厭的行為，其中「3種行為」一定會讓人大翻白眼，甚至連吃的慾望都沒有了！第一種為「刮走蛋糕上的果醬」，她指出有一部分人因為蛋糕的飽足感比較強，深怕吃了甜食，胃就塞不下其他東西，然而想吃的慾望依舊強列，因此索性悄悄把上面的奶油、水果給刮走，讓下一位顧客看到蛋糕上面光禿禿的，瞬間連吃的慾望都沒有了。
第二種為「拿走壽司上面的海鮮」，她透露，就算是海鮮buffet餐廳，取壽司時有時也會規定要分次拿，但有些人可能嫌麻煩且怕不夠吃，就會悄悄將壽司上面放著的海鮮拿走，等到下一位顧客看到時，壽司就只剩飯了。第三種為「拿一堆東西又不吃」，這種行為不僅會讓店家無奈，就連同行的人也會受不了！她解釋，許多人一開始取餐時，就會拿非常多的食物，有時自己吃不完，還會拜託同行的人幫忙分擔一下，建議民眾到Buffet享用餐廳時，還是要考量自身情況再取餐，避免出現浪費食材的行為。（編輯：陳雅雲）