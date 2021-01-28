幫忙朋友抓姦！「自己男友」意外也中鏢 神結局網全搖頭
記者許智超/綜合報導
2021-01-28 16:13:32
男女交往總會經歷許多風風雨雨，一些價值觀或生活習慣不同還可以努力磨合，但若出軌劈腿被抓到，一般都是被感情死當的結局了。近日，就有網友崩潰指出，她陪朋友抓姦，沒想到卻抓到自己男友，貼文也引起關注，最後結局也讓網友們傻眼。
原PO在《Dcard》表示，某天突然接到朋友的電話，要求她幫忙一起抓姦，等到她們趕到現場後，發現的確有一個女生在朋友的男友家，但沒想到的是，那名女生竟透露，其實原PO的男友也背著她和其他女生聊天，甚至說出性暗示的話語。得知真相的原PO差點就要崩潰了，她強調，雖然兩人交往時間不短，也很難相信男友會犯這樣的錯誤，不過男友身邊的好兄弟一直保證他的人品很好，她最後決定原諒男友，並說「雖然嘴上說原諒，但心裡還是很難過，也希望這次男友真的學到教訓了」。 許多網友看到都相當傻眼，「笑死這樣叫人品好」、「現在的女生人都好好喔」、「天啊…看到最後居然沒分手」、「這種人還不分，苦的人是妳自己」、「傻眼欸，妳竟然還原諒他」、「一群出軌的人說彼此有良心，這不是我想看的結局」、「笑死，居然原諒了」、「再度刷新我三觀」。（編輯：許智超）