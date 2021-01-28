吊扇立扇哪個好？過來人抖出「實用經驗」：後悔太晚裝
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 16:20:37
台灣夏季天氣炎熱，除了冷氣外，少不了得靠電風扇來送風，幫忙加速冷房循環。而電扇一般又可分為吊在天花板的吊扇，以及放在地板上的立扇兩種，就有網友透露正在猶豫要不要裝吊扇，詢問大家「有沒有裝吊扇後悔的人？」釣出許多過來人分析吊扇與立扇的優缺點，更有吊扇支持者直呼「後悔太晚裝！」
有位網友在「Mobile01」討論區發文，透露自己最近正在裝潢新家，本來想裝吊扇，但因為「預算爆炸」正在猶豫要不要取消。於是好奇詢問大家，「有沒有裝吊扇後悔的？讓我無懸念的放棄吧」。文章一出引發網友熱議，吊扇的支持者紛紛留言回覆說，「雖然貴但值得敗，裝潢省下的錢也是亂花，不如把錢投資在每天用每天看每天享受的地方...無價」、「個人蠻喜歡吊扇的，少了立扇的空間，轉動的風很廣很涼，現在不會後悔以後也不會」、「不會後悔，客廳少了電風扇的位子，而且不用看到電線就是爽」、「後悔太晚裝！吊扇省電，同功率下的循環效果屌打立扇，而且吊扇超級安靜，相比立扇來說可以說是無聲了，吊扇搭配冷氣完全就是絕配，空氣流動感是持續、緩慢的，這種感覺非常的舒適，相比立扇那種暴力吹送根本不是同一件事」、「吊扇風量大、噪音小又不佔空間，而且像我家中有小孩的，小孩會好奇去摸立扇」。但也有網友認為，「我家之前有裝過，要常常清灰塵，不然在下面吃飯會很有衛生疑慮」、「用久會在那邊搖啊搖，在下面看電視都會怕怕」、「油和灰塵....超難清」、「維修實在太麻煩了，要找人來拆又要送修，電扇壞了直接換一支就好」。（編輯：倪浩軒）