臉書買「4台暖氣不用2千」！客見實物氣瘋 眾嘆：學乖了
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 17:30:17
近年來網路購物雖然方便，但卻也暗藏詐騙危機！日前就有女網友在臉書上發現「4台小型暖氣」只賣不到2千元，覺得相當便宜實惠就下訂購買。沒想到一拿到實物後，卻發現根本沒有實際用途，向賣家回應卻遭到封鎖，她也決定發文提醒其他人不要再度受騙，不少網友也感嘆回應：「很多人都學不乖，一直被騙」。
一名女網友在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》提到，日前在臉書上發現一款號稱「德國黑科技」的小型電暖氣，更標明「省電好用，連開24小時也不會心疼，為了資金周轉才5折大促銷販賣」，該貼文也購買臉書廣告，吸引了2千多人按讚。原PO見狀後也下單購買，沒想到包裹一到拆封後，發現這台「黑科技」小暖氣機根本沒有實際作用，開啟電源也只有微弱的風從裡頭吹出，仔細一看內部構造更只有一片風扇，連當電風扇也沒辦法，等於花了2千元買了4台塑膠垃圾。原PO也立刻向賣家反應，表示希望能退貨，卻立刻遭到封鎖。貼文曝光後也再度引發關注，不少網友也紛紛回應，「fb的東西不能買，買了就不要去收件」、「臉書廣告九成九都是詐騙，這事已經是公開的秘密了」、「千萬別買FB的東西，根本是送錢」、「買電器產品寧願花時間去實體店面挑，不怕買錯更不會有被詐騙的風險」「我也買過，學到乖了」、「到底是為什麼這麼多人喜歡買FB廣告的商品，大部份的商品有問題幾乎都求助無門」、「我看到廣告時，也差一點就出手了」。事實上，過去刑事警察局就整理出「一頁式購物詐騙」網頁的特徵與關鍵字，包含網站上「沒有公司實際地址或聯絡電話」，大量使用「限時搶購、限量出清」字句，或是以P圖方式假造名人代言照片等等，提醒民眾需要特別注意，若有疑問，都可以馬上撥打165反詐騙諮詢專線詢問。（編輯：潘毅）