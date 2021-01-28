長榮飛行學院招18名自費學員 赴美受訓防疫最高規格
記者陳致宇／台北報導
2021-01-28 17:03:22｜2021-01-28 17:03:30
想要一圓飛行夢，長榮航空飛行學院 2021 年度自費學員開始招生，即日起開始接受網路報名，每梯次為 6 名，預計共招收 18 位學員，額滿為止，開課日期分別為 3 月 15 日、 6 月 14 日、 9 月 13 日。
該校校長朱戈表示，飛行學校設立是以訓練長榮航空飛行員為主要目的，確保飛行訓練資源的自主權、提升基礎飛行訓練品質， 2012 年 12 月成立至今，已完訓的飛行員共有 281 名，自 2019 年開始招收少數自費學員，初期僅開放 6 個名額，依學校逐年增加的訓練能量，今年招收自費學員增加為 18 個名額。朱戈進一步說，校內的訓練課程除了提供航空公司客製化的訓練，亦包括飛機自用駕駛、飛機商用駕駛、儀器飛航、飛機教師駕駛及預防不正常飛行姿態及改正訓練，專業飛行教官以責任制的方式指導學生，確保訓練品質。雖然新冠肺炎在美國影響甚鉅，但長榮航空飛行學院建立強化衛生安全的防疫規範，除了關注疫情發展、配合政府防疫措施，亦嚴格要求全校教職學員每日健康回報、保持安全社交距離及配戴口罩，非必要時不得擅自外出，並由學校機動安排採買專車，讓學員補充食物及生活物資，初次抵達學院之學生也必須先於宿舍進行 14 日的自我居家檢疫，同時也針對飛機及各項設備落實每次使用後的完整消毒作業。至今維持全校師生「零確診」的紀錄，讓學校訓練及運作皆能在疫情期間持續進行， 2020 年度學校完成的訓練時數不但未受影響，並且較前一年成長 10.2% 。長榮航空飛行學院位於美國加州沙加緬度 Mather 機場，空域廣闊適合初學者學習飛行，學院已陸續新建完成 18,000 平方英呎訓練中心及 16,000 平方英呎飛機維修棚廠。現擁有 7 架 DA-40 單引擎飛機、 1 架 DA-20 單引擎飛機、 1 架 DA-42 雙引擎飛機及 FAA Level 5 DA-40 訓練模擬機，以及 20 名專業飛行教官，現已具有美國聯邦航空總署核發認證 FAA Part 141 飛行學校、 FAA Part 135 維修廠及 Diamond Aircraft 維修中心 。