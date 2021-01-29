房市／取諧音建案名賣得較好？ 關鍵與這有關！
財經中心/綜合報導
2021-01-29 18:00:00
近年來的建案名稱偏好取諧音，像是新北市土城的「金城舞」、桃園市中壢的「桂崙美」、高雄鹽埕的「鹽埕序」等，房市專家表示，有吸睛案名的建案，大多有位於「外圍區域」、「低總價」等特徵居多，建商將案名取得有吸引力，吸引民眾看屋，但實際買氣仍需看室內規劃格局、產品特色而定。
除了建案名稱取藝名諧音，也有建案取吉祥詞諧音，像是新北市林口的「囍洋洋」、板橋的「高妍植」等，最普遍的是以日本地名入建案名稱，像是桃園市的「竹城表參道」、「竹城甲子園」等。信義房屋代銷事業部研展組經理楊國昌表示，建案命名的原則要看目標對象是誰，有的建案命名是給建設公司老闆過目，有的建案命名是為了吸引消費者注意；普遍來說，建案名稱較吸睛、多用諧音的建案名稱，擁有位於區域外圍，較低總價等特徵居多。楊國昌進一步表示，名字特殊的建案，較易吸引年輕人注意，像是新店的「城易迅」建案，年輕人覺得有趣、好玩，但若是中老年換屋族群，可能就不懂建案諧音的趣味。而其它高總價的建案，楊國昌舉例，像是知名建設公司大陸建設的建案，就會用一些特殊、看起來較有文字意境的字作為建案名，像是鐫画、鐫豊等，訴求有品味的氛圍。案名吸睛，或許會吸引人注意，但若需轉化為實際銷售成績，還是要看產品規劃，楊國昌表示，房屋賣的好不好，仍應回歸產品規劃而定，吸睛的建案名稱，並不是買氣保證，也都與房屋的格局、定價、產品定位息息相關。