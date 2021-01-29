房市／農安街臨停逾70元 帶車位公寓夯
財經中心/綜合報導
2021-01-29 18:30:00
北市臨時停車場的價格往往反映該區的生活機能以及熱鬧程度，例如信義區消費水平高於其他區域，停車費動輒超過每小時60元以上，但位於中山區的農安街(新生北路與松江路之間)臨時停車場每小時幾乎都超過70元，超出信義區行情，房仲表示，周邊餐廳多導致需求量大的緣故，也讓來此購屋的民眾視車位為一大重點。
根據內政部不動產時價登錄顯示，農安街交易穩定，2018年至2020年每年交易至少都超過80筆，且價格微幅上揚5%左右，信義房屋中山吉林店陳家興表示，農安街以40~50年公寓為主力產品，去年下半年因利率關係讓本來周邊就還不錯的移轉量更加提升，且大部分消費者都會考慮到這邊停車問題，有帶車位的公寓去化速度會比沒有帶車位的公寓快上不少。陳家興表示這邊公寓價格落在47萬~55萬之間，主要吸引在的自住族群的二代甚至三代，已習慣這邊的生活機能，希望與長輩住的不要太遠。陳家興說，除了餐廳小吃聚集外，農安街到民權東路因為公寓連棟以及航道限高問題，改建不易導致建商興趣缺約，使得沒有空地可以做為停車場，僅能靠建國以及新生橋下的國有停車場，雖然有里民優惠方案，但每到用餐時段還是一位難求，因此在地換屋族都會先問物件是否帶車位以省去許多停車困擾。此生活圈大致從民權東路以北、德惠街以南、新生北路以東、松江路以西一帶，區內生活機能齊備，有多間熱炒小吃，每到下班時間都是人潮滿滿，有兩家全聯、頂好市場可採買生鮮，松江路、民權東路金融機構、銀行林立，農安街有郵局，在林森北路有台北市聯合醫院林森分院，從生活圈到花博公園約10～15分鐘步行路程，可說是食衣住行兼具。交通動線部分，區內有捷運中山國小站，一站就到雙捷交會的民權西路站，轉乘至台北車站、蘆洲、新莊或信義區都很方便，民權東路沿線公車班次密集完整，可到內湖、南港、三重、新莊或蘆洲，開車可上台北橋往三重，沿民權東路可到松山機場、內湖，上新生或建國高架橋都很快速。