想租新北電梯大樓！「2致命條件」曝光 內行嚇壞：別租
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 17:25:25
近年來房價高居不下，讓許多人經常得選擇透過租房的方式找到能夠居住的地方。近日，就有網友抱怨，日前看到一位房東開出的條件，竟然有「東西太多，請勿搬入」，讓他相當不解，並直呼「設定這些模糊不清的條件，根本是吃人夠夠」，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆料公社》表示，日前透過租屋網找新北市的房子時，突然看到一間月租1萬3000元的電梯大樓，上頭清楚寫著「房屋有25坪大、2房1廳1衛1陽台、不含車位、樓層在14樓，家具設備僅有冷氣、熱水器、天然瓦斯」。不過原PO認為這些都不打緊，因為房東居然開出超模糊的條件，第一個是「東西太多，請勿搬入」，第二個是「簽約3年」，讓他看了相當傻眼，並說「難道有房子租人就了不起嗎？設定這種模糊不清的條件，就是瞧不起租房的房客，東西多的定義是什麼？吃人夠夠（台語）！」許多網友都回應，一看到「簽約3年」的條件，就會直接尋找下一間，「簽約3年也太久了」、「要你住3年又不准你帶太多東西，去監獄比較快」、「不能東西太多，這房東管太多吧？還一簽3年，不租也好」、「3年真的有點太誇張，還不能太多東西怎可能，真的別租」、「原PO說的沒錯，房東的條件真的蠻奇葩的」、「如果是我直接放棄這間，租了搞不好還有其他問題」。不過，也有人有不同的想法，「這樣說就不對了，租房子這種事本來就是你情我願」、「等你遇到一些奇葩租客你也會這樣」、「我是覺得，他一開始把規則先講清楚，沒毛病阿」、「至少這個房東規定講在先」、「房客怕遇上壞房東，但房東也怕遇上壞房客，同樣的道理而已」。（編輯：許智超）