化學兵超辛勞！新手爸、志願役全桃園走透透忙消毒
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-28 19:01:41｜2021-01-28 19:02:20
衛福部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，為防社區感染擴大，桃園市長鄭文燦日前宣布全桃園市360個人潮聚集公共場所全面消毒。陸軍33化學兵群今（28）日出動重型消毒車2輛、MDS-106輕型消毒器4具、背負式消毒器10具等機具，在指揮官帶領下，以中壢地區大江國際購物中心為中心，對周邊鄰里執行消毒任務，置重點於人群可能經常經過的地方加強消毒，保障民眾安全。
鄭文燦今日中午前往中壢區內定里活動中心，慰勞國軍33化學兵群及環保局防疫消毒大隊。鄭文燦表示，因應疫期需要，桃園社區防疫等級提升，同步進行社區大消毒，因消毒範圍較以往大，特別請國軍33化學兵群支援，與市府環保局環境清潔稽查大隊共同執行全市社區大消毒計畫，藉此降低社區傳播風險，消毒工作獲店家及市民肯定及感謝。雖然已連續多日沒有本土確診案例發生，鄭文燦仍強調防疫不到最後一刻都不能夠鬆懈，寧可多做也不要少做，寧可嚴格也不要疏忽，因為一旦有案件爆發，便容易引起社會恐慌，因此市府以冷靜、團結、嚴謹態度面對疫情，嚴格落實社區大消毒作業，以減少本土案例發生機率。鄭文燦進一步表示，國軍33化學兵群總指揮官龔龍峰上校近日升格人父，但因責任在身，仍以公務為重，其敬業精神值得喝采，因此他也特別贈送1份新生兒賀禮，表達對防疫同心的感謝與祝福。本次首次參與執行化兵任務的林冠宇二兵，到部半年即參加防疫任務，大學時期主修企管系的他，在新訓時期適逢新冠肺炎疫情，隨即選擇化學兵種加入志願役的行列，這次能夠參與桃園地區的防疫消毒任務，他認為十分榮幸，也很開心能為國人盡一份自己的心力。為表達對化學兵部隊的敬意與謝意，立法委員湯蕙禎今日上午也代表屏東蕉農，在陸軍第六軍團政戰主任陳中吉少將陪同下，致贈陸軍33化學兵群香蕉10箱，激勵士氣，感謝他們在防疫期間的努力與付出。
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