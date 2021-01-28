買房4年爆賺7百萬！29歲男曝「投資訣竅」：每天都要觀察
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 19:19:24｜2021-01-28 19:21:38
近年來房價偏高，讓不少年輕人感嘆買房只能是夢想。不過在英國，就有一位29歲男子，用自己從10多歲存下的積蓄當作本金投資，4年下來已經手5間房子，淨賺約7百萬，他更分享自己投資成功的「訣竅」就是「每天上房地產網站觀察市場行情」。
今年29歲的英國男子詹姆斯（Kyle James），目前從事市場行銷工作，日前他也拍攝影片分享自己投資房地產的訣竅，首先在2016年時，他帶著從10多歲開始存下的積蓄，離開倫敦前往房價較便宜的朴茨茅斯（Portsmouth），用12萬英鎊（約459萬新台幣）買下人生第一間房子。詹姆斯之後也持續觀察市場動態，最後決定在2017年把第一間房轉手賣出，賺進1.5萬英鎊（約57萬新台幣），再用這些錢，買下要價16萬英鎊（610萬新台幣）的3臥大房，並大量裝修後出租。隨後他也照相同的模式，轉手房產後又買下新房產，截至2020年時，詹姆斯手上持有分別要價14.8萬英鎊及17.1萬英鎊的兩套房子，一間拿來出租，一間自住，等於在短短四年左右，就讓資產增加了19萬英鎊（約727萬新台幣）之多。詹姆斯坦言，自己能在24歲就買房的主因其實是「搬離倫敦來到朴茨茅斯」，因為在市中心買房資金門檻過高，更加耗費時間。他隨後也說明自己投資的秘訣，「做好該做的功課，我每天都很認真瀏覽房地產網站，漸漸就能知道，這樣的房子能賣多少錢」，進而開始能判別出房子開價是否低於市值，能否從中獲利等關鍵。（編輯：潘毅）