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逃美13年　扁家親信黃芳彥傳身亡

記者張志康/綜合報導

2021-01-28 19:35:50｜2021-01-28 20:18:53

黃芳彥
▲前新光醫院副院長黃芳彥因國務機要費案，逃美13年，日前傳出死訊。（圖／中央社）

2008年因涉嫌國務機要費案，潛逃美國的前新光醫院副院長、扁家親信黃芳彥，驚傳5天前在美國加州過世，陳屍車內，享壽74歲。

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1947年出生的黃芳彥醫師是台灣南投人，專長於心臟血管及胸腔外科麻醉，為台灣心臟麻醉手術方面之權威。於2008年底，涉入陳水扁家族洗錢及國務機要費案潛逃美國。遭特偵組發布「特偵緝字第1號」通緝令，通緝期限至2034年。逃亡美國後，他居於在加州爾灣附近，也有消息稱先前居住於加州聖地牙哥，曾有華人於該地景點Fashion Valley發現其行蹤，日前經常在加州爾灣(Irvine)的Rancho San Joaquin Golf Course打高爾夫球。

據悉，黃芳彥在台中開業的弟弟黃重彥證實這消息。據了解，黃芳彥並非因病或染疫去世，弟弟透露發現遺體的車內同時有發現安眠藥和酒，大樓管理員發現時已經沒有生命跡象，可能是安眠藥過量。

由於特偵組已廢，黃的通緝令將由台北地檢署向美方確認死訊後，才能予以撤銷。

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