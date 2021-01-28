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未婚妻要求包「1張台積電」給娘家！他臉綠吐4字　網傻了

編輯中心/綜合報導

2021-01-28 19:55:08

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名男網友發文抱怨，表示論及婚嫁的女友要求他過年包一張台積電股票給她父母，但這也讓他不能接受，直呼「誰受得了」。（示意圖／NOWnews資料照片）

農曆新年將至，不少人開始苦惱該包多少紅包給父母，以表心意。對此，也有一名男網友發文抱怨，表示論及婚嫁的女友希望他能包個紅包給她父母，並開口要「一張台積電股票」，讓他當場傻眼，大喊4字「誰受得了」，不過貼文一出，也讓網友們傻眼直呼「別再唬了」！

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己和女友交往了3年多，雙方父母也都已經談過結婚事宜，小倆口預計在今年下半年結婚，不過因為最近快過年了，「也就是說，這是成為家人前的最後一次過年，而我女友說，希望我能包個紅包給她父母」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my
▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）
原PO也提到，他以為女友說的紅包是像6600元這樣吉利的數字，沒想到女友竟然希望他能「包一張台積電股票」送她父母，「因為她父母也有在玩股票，要是能收到一張台G肯定很開心」，但這也讓原PO無法接受，表示「我知道我手上超過30張台G，成本都是很低但這包下去等於60W，『誰受得了』，這錢到時又不一定會成為嫁妝」。
▲原PO對於女友要求他過年「包一張台積電股票」給她父母這件事，感到很傻眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO對於女友要求他過年「包一張台積電股票」給她父母這件事，感到很傻眼。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，引起熱議，「婚後也會一直凹下去」、「結果你除了2330外，沒什麼值得愛的地方......」、「就包唄！再炫耀啊！結婚聘金也是要你30張2330」、「這婚千萬不要結，擺明削凱子的！」、「你只是想炫耀你有30張2330吧」、「女方很會盤算，這下你要被吃死了」。

不過也有不少網友不信原PO的說法，認為他說自己持有30張台積電股票太扯，根本是在做夢，「繼續做夢吧……夢裡什麼都有」、「這邊比吹牛的」、「這個唬爛最精彩了」、「真會唬爛...........」、「好嘍，起床認真上班嘍，你沒有女朋友更沒有股票，認真上班比較實在」。（編輯：郭佩蓉）

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