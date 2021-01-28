未婚妻要求包「1張台積電」給娘家！他臉綠吐4字　網傻了

農曆新年將至，不少人開始苦惱該包多少紅包給父母，以表心意。對此，也有一名男網友發文抱怨，表示論及婚嫁的女友希望他能包個紅包給她父母，並開口要「一張台積電股票」，讓他當場傻眼，大喊4字「誰受得了」，不過貼文一出，也讓網友們傻眼直呼「別再唬了」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己和女友交往了3年多，雙方父母也都已經談過結婚事宜，小倆口預計在今年下半年結婚，不過因為最近快過年了，「也就是說，這是成為家人前的最後一次過年，而我女友說，希望我能包個紅包給她父母」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

▲原PO對於女友要求他過年「包一張台積電股票」給她父母這件事，感到很傻眼。（圖／美聯社／達志影像）

不過也有不少網友不信原PO的說法，認為他說自己持有30張台積電股票太扯，根本是在做夢，「繼續做夢吧……夢裡什麼都有」、「這邊比吹牛的」、「這個唬爛最精彩了」、「真會唬爛...........」、「好嘍，起床認真上班嘍，你沒有女朋友更沒有股票，認真上班比較實在」。（編輯：郭佩蓉）