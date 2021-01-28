1年只存5萬！高雄爸想換工作 眾見「年薪」秒勸：別衝動
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 20:48:39
近年來「萬物皆漲，只有薪水不漲」，不少人也感嘆存款數字難以增加。就有一名年輕爸爸，分享自己近兩年來收入扣除一家3口花費後，分別只存下5萬、6萬元，不禁開始疑惑是否要換工作，然而「年薪與工作地點」曝光後，不少人則紛紛勸退要他「別衝動」。
一名年輕爸爸在PTT上分享自身的經濟狀況，「本身工作是業績單位，薪水有大部份是來業績獎金，算是穩定。薪水要爆增不可能，除非升職位。近兩年記帳『第一年收入-支出剩5萬、第二年6萬』，後面應該會越來越少，因為小孩出生了」。原PO隨後開始疑惑，「我在高雄，年薪約60～63萬之間，一年整個家庭支出約55萬，後幾年因為小朋友，可能會增至60萬。這個情況下，很好奇大家會想換工作嗎？但又覺得南部很難找到差不多薪資水平的職缺」。不少人看完問題後，紛紛勸他不要衝動，「高雄這個年薪已經很棒了」、「依目前的狀況你應該不好換工作吧，等小孩大一點，另一半也工作可能會好一點」、「別衝動，高雄很難找年薪超過50的工作」、「建議你先控制支出，最簡單的就是不要持有汽車，還有檢視保險，但若是無法放棄生活品質就只能這樣了」、「在高雄月薪5萬算不錯，但5萬養3人太累」。（編輯：潘毅）