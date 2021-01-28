路口誰最大？交通部通過 未讓行人罰鍰升至6千元
記者張志康/綜合報導
2021-01-28 21:30:41
交通部今（28）日部務會報通過《道路交通管理處罰條例》修正，將強化行人路權保障，包括未停讓行人先行通過，罰鍰上限將自新台幣3600元提高到6000元，若導致行人傷亡，最高處新台幣3.6萬元罰鍰。
交通部長林佳龍晚間也在臉書發文表示，他推動提升行人安全的7大措施，陸續推動路口停讓行人大執法、檢討道路設計規範等面向著手改善。林佳龍認為，現行《道路交通管理處罰條例》雖明訂行人在行人穿越道上擁有絶對通行權，但仍有改進空間。交通部邀集法務部、內政部警政署、地方政府等相關單位召開會議，經法案預告60天期滿，依序回覆各界意見後，由交通部法規委員會完成審查。交通部指出，修正方向包含擴大適用範圍，未設置行人穿越道等設施的交岔路口，只要未告示禁止行人穿越，汽機車亦須停讓行人。其次是提高罰鍰上限，交通部表示，參考美日法韓法規，未停讓行人先行通過者，罰鍰上限從3600元提高到6000元；因而致人受傷或死亡者，除民刑事責任外，行政罰鍰加倍，最高可罰處3萬6000元；提高記點點數，未停讓行人違規記點自1 點提高為2點；6個月內記點達6點以上者，吊扣駕駛執照1個月；1年內經吊扣駕駛執照2次，再違反處罰條例第63條第1項各款所列條款之一者，吊銷其駕駛執照。至於在行政罰部分，增訂需參加道路交通安全講習：汽機車行經路口不停讓行人者，需參加道路交通安全講習。另外也增訂吊扣銷駕照罰則，未停讓行人致人傷亡者，除民刑事責任外，行政罰則部分，致人受傷者吊扣駕照1年，致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照，3年內不得考領。