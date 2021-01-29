NOW早報／未婚妻求包「1張台積電」給娘家！他臉綠吐4字
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 06:18:23
未婚妻要求包「1張台積電」給娘家！他臉綠吐4字 網傻了
農曆新年將至，不少人開始苦惱該包多少紅包給父母，以表心意。對此，也有一名男網友發文抱怨，表示論及婚嫁的女友希望他能包個紅包給她父母，並開口要「一張台積電股票」，讓他當場傻眼，大喊4字「誰受得了」，不過貼文一出，也讓網友們傻眼直呼「別再唬了」！該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己和女友交往了3年多，雙方父母也都已經談過結婚事宜，小倆口預計在今年下半年結婚，不過因為最近快過年了，「也就是說，這是成為家人前的最後一次過年，而我女友說，希望我能包個紅包給她父母」。今日天氣／東半部及北部山區短暫雨 沿海注意強陣風及長浪昨（２８）日強烈大陸冷氣團南下，中午開始冷空氣由北而南影響，各地都愈晚愈冷。今（２９）日受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；這一波冷空氣最強的時間預估是在今早至明晨和週六的清晨，預估中部以北及東北部低溫約１０、１１度，其他地區約１２、１３度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些；氣象局也發佈了低溫特報，農漁養殖業請慎防寒害；至於高溫方面，預測北部及東半部僅１５至１８度，中南部約２３、２４度；預測由於水氣較為減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨由於東北風明顯增強，桃園至臺南、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有９至１０級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；此外，今天基隆北海岸、東半部及恆春半島亦有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。中職／樂天女團長壯壯開直播 解釋為何放棄兄弟樂天女團長壯壯昨晚開直播解釋為何轉隊，她也透露自己很感謝球迷的支持與祝福，也感謝不少兄弟球迷支持。壯壯提到：「相信看棒球這麼久的人，最喜歡棒球是熱情，能在運動貢獻一份心力，發現在這個位置、體育圈有很好的發揮空間，發現我所做的努力被人認可，這不就是我一直都在做的事情嗎？」球迷也在直播中也給予正面鼓勵，期待壯壯可以有很多收穫。快訊／郎朗太太生了！甜曬三口牽手照鋼琴家郎朗去年10月宣布老婆吉娜懷孕的消息，而在昨（28）日他在微博報喜訊，曬出孩子的小手照片，引起討論。郎朗在微博貼出兒子的小手照片，並寫道：「家庭音樂會的小聽眾，他來了」，開心宣布孩子來報到的喜訊，才短短20分鐘，就累積了近1萬條訊息，網友紛紛留言表示「熱搜預定」、「小小的手手，太可愛啦」、「這可不是三隻普通的手啊，一隻走向世界，一隻剛走向世界，一隻帶著兩人走向世界，恭喜啊！」1年只存5萬！高雄爸想換工作 眾見「年薪」秒勸：別衝動近年來「萬物皆漲，只有薪水不漲」，不少人也感嘆存款數字難以增加。就有一名年輕爸爸，分享自己近兩年來收入扣除一家3口花費後，分別只存下5萬、6萬元，不禁開始疑惑是否要換工作，然而「年薪與工作地點」曝光後，不少人則紛紛勸退要他「別衝動」。買房4年爆賺7百萬！29歲男曝「投資訣竅」：每天都要觀察近年來房價偏高，讓不少年輕人感嘆買房只能是夢想。不過在英國，就有一位29歲男子，用自己從10多歲存下的積蓄當作本金投資，4年下來已經手5間房子，淨賺約7百萬，他更分享自己投資成功的「訣竅」就是「每天上房地產網站觀察市場行情」。今年29歲的英國男子詹姆斯（Kyle James），目前從事市場行銷工作，日前他也拍攝影片分享自己投資房地產的訣竅，首先在2016年時，他帶著從10多歲開始存下的積蓄，離開倫敦前往房價較便宜的朴茨茅斯（Portsmouth），用12萬英鎊（約459萬新台幣）買下人生第一間房子。（編輯：王柏文）