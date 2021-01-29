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火鍋菜單驚見「象拔蚌＋藍龍蝦」！老饕卻嗆爆　原因曝光

編輯中心/綜合報導

2021-01-29 07:20:46

▲吃火鍋時「4配料」千萬別隨意亂點。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲火鍋菜單驚見「象拔蚌＋藍龍蝦」！老饕卻嗆爆，原因曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。但近日就有網友在網路上發出一份萬元火鍋菜單，沒想到卻被網友們嗆爆，引起熱議。
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▲在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。（示意圖／翻攝維基百科）
▲在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。（示意圖／翻攝維基百科）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「吃一萬元的火鍋算財富自由了嗎？」的文章表示，「以前常有南部人說，上來北部打拼，就是要可以不看價位也擁有點下去的能力，是不是可以點選一萬元火鍋當晚餐，就算是財富自由了？有八卦嗎？」原PO更附上菜單，只見從照片中可以看到，菜單上有「日本象拔蚌」和「法國藍龍蝦」抖高級料理。而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，老饕們細看後卻直言「太盤了吧」，留言區蓋起高樓。
▲原PO更附上菜單，只見從照片中可以看到，菜單上有「日本象拔蚌」和「法國藍龍蝦」抖高級料理。（圖／翻攝自PTT
▲原PO更附上菜單，只見從照片中可以看到，菜單上有「日本象拔蚌」和「法國藍龍蝦」抖高級料理。（圖／翻攝自PTT Gossiping板《吃一萬元的火鍋算財富自由了嗎》）
網友們紛紛留言表示「這菜單，出一萬煮火鍋，不是盤子就是傻子」、「一萬元龍蝦只有半隻哈哈」、「花了那麼多錢，結果龍蝦半隻、象拔蚌半隻」、「萬元龍蝦才半隻？是不是看不起人」、「一萬元半隻，不是有錢，是盤子吧」「沒誠意才半隻」、「一萬元還只有半隻，不如去買白蝦泰國蝦吃到吐」、「海鮮餐廳一萬就吃的很好了，真盤」。
事實上，根據現在的時價「日本象拔蚌」和「法國藍龍蝦」分別都在數百元至千元左右，依照「料理方式」、「捕撈難度」及「整體重量」的差異而有不同的價格，因此消費者在選購時一定要看清楚標價，避免引起消費爭議。（編輯：王柏文）
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