扁嫂車禍結緣 黃芳彥曾誓言「永遠照顧扁家」
新頭殼newtalk
2021-01-29 10:20:30
因涉入前總統陳水扁洗錢案，逃亡美國未歸的前新光醫院副院長黃芳彥，日前在美國身亡，陳水扁28日在臉書Po文哀悼說「簡直沒辦法相信這是真的｣，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中也對此表達震驚與遺憾。當年扁妻吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，當時的麻醉醫師就是黃芳彥。黃芳彥自此與扁家建立深厚情誼，2008年陳水扁卸任不久後媒體問黃芳彥「是否會照顧扁家全家？」黃芳彥當時感性說：「永遠啦，永遠，不管他們發生什麼事」，顯見交情深厚。
黃芳彥與前總統陳水扁一家人結緣甚早，1985年扁嫂吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，由黃芳彥擔任麻醉醫師，後來吳淑珍術後的復健工作也由黃芳彥擔任台大醫院物理治療師的妻子負責，而當時陳水扁剛參選台南縣長落敗，兩家在吳淑珍的復健過程中，不斷聊天互相關心，建立起好交情。多年後，黃芳彥遭逢劇變。黃芳彥大兒子1995年從美國返台度假，深夜因氣喘急性發作猝死，罹患乳癌的太太也在1年後病逝，黃芳彥大受打擊。扁家伸出援手，時常邀隻身在台的黃芳彥到家裡吃飯、聚會，幫助他走出陰霾。黃芳彥與扁家成為至交，陳水扁的女兒陳幸妤更傳出認黃芳彥做乾爹，顯見兩家交情深厚。陳水扁2000年參選總統時，讓沒有財經背景的黃芳彥擔任競選總部的財委會主委。陳水扁當選總統後，黃芳彥也加入總統醫療小組，負責對外發言。SARS事件時，黃芳彥接任專責醫院、國軍松山醫院總指揮工作，可見陳水扁對黃芳彥的信任與倚重。而黃芳彥與扁家的交情也惹出醜聞，他2002年涉入SOGO經營權案，收受鉅額禮券轉送給吳淑珍，後來調查期間，還請當時的檢察總長陳聰明喝春酒引發爭議。SOGO案後來獲不起訴。陳水扁2008年8月卸任後不久，媒體問黃芳彥，是否會照顧扁家全家？他回答：「永遠啦，永遠，不管他們發生什麼事。」但不久後，扁家捲入弊案，檢方以證人身分傳訊黃芳彥，但黃芳彥未到，之後滯美不歸遭到通緝。黃芳彥曾隔海向檢方證稱，確實替吳淑珍保管珠寶，足見與扁家關係密切。如今黃芳彥客死他鄉，陳水扁透露，黃芳彥16日還為了扁媽過世來電慰問，不過12天就聽到黃芳彥死訊，讓他「沒辦法相信這是真的｣。陳致中則表示，黃芳彥赴美國後，雙方久未聯絡，聽到消息後感到震驚、遺憾。