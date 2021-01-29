友借機車「催到底」竟秒壞！男直喊無辜　釣出過來人經驗

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「機車可以催到底嗎？」的文章無辜表示，「之前騎朋友的車催到底挨罵了，結果他車子過沒多久就送修，他跟我說不能催到底傷車」，這也讓原PO超擔心直言「我的新車也這樣騎，超擔心的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更釣出一堆「借車過來人」的經驗談，留言區蓋起高樓。網友們紛紛分享自己的經驗直言「機車油門催到底會壞的可能情況」有2重點，分別為「新車磨合期」和「別人的車」，「新車的確有差，尤其剛牽的，那種前300機油倒出來都有金屬碎屑，你高轉速下去讓那些碎屑跟引擎互尻，對引擎壽命是有影響的，不過騎到幾千後就比較沒差了」、「不是自己的車，油門就收斂一點吧，不然出問題時也別怪人把責任算在你頭上」、「我大學時候借朋友新的打檔車，我從來沒有油門灌到底，他說要借，檔檔到底我看了也是心疼，後來我車打死不外借，現在出社會也是打死不外借，心疼自己的車車被人虐待，自己都捨不得這樣，為什麼別人這麼暴力」、「順順催然後最後催到底跟你起步直接灌到底讓引擎狂吼是不一樣的」、「新車磨合期不建議，別人的車不建議」、「自己的車怎樣騎都無所謂，騎別人的車就安份的騎，跟可不可以無關」、「自己的車想怎麼催沒差，騎別人的車就麻煩收斂一點，之前借我同學騎，起步都直接灌到底，催有夠大力，雖然沒什麼事但還是很不爽，之後就都不借車了」。（編輯：王柏文）