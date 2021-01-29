「獨自搭電梯出門」黃芳彥最後身影曝光　好友舉辦追思會

多年前捲入前總統陳水扁弊案、被控涉嫌為扁家洗錢四億元遠走海外而遭通緝的前新光醫院副院長黃芳彥驚傳在美國持槍自盡，頭部中彈身亡。親友透露黃芳彥在美國生活豐富，對於黃芳彥的死訊感到震驚難過。而黃芳彥滯美期間定居南加州多年，他在當地擁有不少房產，其中橙縣爾灣市一棟15層樓高的豪宅電梯監視錄影留下了黃芳彥生前最後的影像。

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根據世界日報報導，黃芳彥最後身影是出現在美西時間1月24日早上6時左右，距離警方發現他陳屍Lexus座車中大約四天。從電梯監視器影像中可見，白髮的黃芳彥穿著紅上衣、黑長褲，戴著白口罩，左手中拿著一本書獨自搭電梯出門。黃芳彥友人為了尋找他，曾在社交媒體上公開兩張照片，並指稱黃芳彥在美西時間23日晚上才與家人通話，可能駕著一部黑色2010年的Lexus座車外出。

該報導提到，黃芳彥的朋友表示，黃芳彥為人親切，在南加州有不少朋友，經常一起去打高爾夫球，他常去的幾座高爾夫球場，幾乎每個人都認識他。而且每次打球都是步行18洞，讓他維持著好身材。而當年黃芳彥親身參與對抗SARS第一線醫療工作，為保護家人不受感染，不敢回家並立下遺囑，算是當年台灣的抗疫英雄，他們計畫在近期為黃芳彥舉辦線上追思會。

該報導指出，黃芳彥的兒子住在佛羅里達州，父子兩人感情很好，去年12月兒子特地來南加州，還陪著爸爸一起駕車出遊。黃芳彥自1月24日出門後沒有返家，也是他兒子最先知道，並開始請求住在附近的朋友四處搜尋。黃芳彥的兒子已趕到南加州處理後事，因為事出突然，不願接受媒體採訪。