黃芳彥過世　陳致中：過了一夜仍不敢相信

因涉嫌國務機要費案，潛逃美國的前新光醫院副院長、扁家親信黃芳彥，驚傳在美過世，高雄市議員陳致中今（29）日表示，對於黃醫師不幸的離世，即使這個消息已經過了一夜還是不敢相信，黃醫師對母親有救命之恩，心中永遠感謝他，希望過去許多風風雨雨，可以隨著他的肉體歸於塵土，可以得到最後的平靜。

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高雄市議員陳致中說，對於黃醫師不幸的離世，即使這個消息已經過了一夜，還是感到震撼、震驚，心中非常難過不敢相信，自己也是在昨天傍晚的時候在媒體得知這個消息，過了這麼多年，相隔大洋，也沒有辦法見到面，在阿嬤離世後，黃醫師還特地打電話給父親哀悼慰問，我們的心中真的感到非常的溫暖及溫馨。

陳致中說，對他來講黃醫師是一個家中的長輩，是一個很幽默、風趣，而且很會講故事的人，所以得知這個噩耗令人非常震驚，而且難過，當自己在美國碩士畢業典禮的時候，黃醫師還特地來參加，給予鼓勵，讓他心中非常感激、感念，當年母親因為車禍受傷到台大醫院開刀，情況危急，黃醫師就是當時開刀的麻醉醫師。

陳致中指出，作為一個兒子，黃醫師對母親有救命之恩，心中永遠感謝他，傷後的復健，黃醫師的太太在母親復健過程中也給予很大的協助跟支持，這份恩情，自己和家人都永銘在心，得知黃醫師的死訊，即使過了一個晚上還是覺得不是真的，希望黃醫師的在天之靈可以安息，有時候上一輩的事情，做晚輩的也不知道要怎麼說、形容，希望過去許多風風雨雨，可以隨著他的肉體歸於塵土，可以得到最後的平靜。