烤雞「加這配料」香嫩又皮脆？食客吮指大讚：肉汁全交融
編輯中心/綜合報導
2021-01-29 10:57:14
現代人的飲食種類越來越豐富，以雞肉料理來說，就有「炸、醃、烤、煮」等這幾種方法，而近日就有網友在網路上分享，烤雞只要加了一種配料，就會「香嫩皮又脆」，當原PO咬下雞肉時更是大讚「肉汁全部都交融在一起了」，引起熱議。
這位網友在臉書社團《美食公社》中PO出一篇文章表示，「有天，恰巧看到朋友的美食分享文，是一隻全身灑滿了蒜酥的黃金烤雞」，結果在原PO追根究底的詢問之下，終於買到了這種烤雞，當原PO一口咬下時，滋味令他震驚直言「說真的，吃過那麼多烤鴨、甕缸雞...不蓋你，還真得很少吃到這麼皮脆柔嫩的烤雞。沒有扒開雞肉前，雞汁是鎖緊在整隻雞中，一旦扒開雞肉送入嘴裡，雞汁雞油就開始流淌橫溢，脆脆的薄皮、肉汁跟蒜酥焦香開始交融...甘甘甜甜、酥酥嫩嫩、郁郁香香...該有的感覺，瞬間一舉匯合...」。 原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，一大隻金黃酥脆的烤雞上面灑滿蒜末，如同黃金般的點綴，令人食慾大開，此篇文章一出，立刻吸引了大量饕客來朝聖，紛紛留言表示「好像真的不錯欸，流口水了」、「看起來好讚」、「覺得真香」、「這時候看肚子好餓喔」、「這看起來太美味了」、「加上蒜更加美味，皮酥脆肉嫩」、「感覺好讚，筆記」。（編輯：王柏文）